سياسة
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نيويورك تايمز تكشف عرض خالد الفيصل على أردوغان لإغلاق ملف خاشقجي
وصل خالد الفيصل آل سعود أمير مكة ومستشار الملك سلمان إلى أنقرة، في الأيام الأولى لأزمة جمال خاشقجي. وكشفت نيويورك تايمز أن مجيئه كان لعقد صفقة مع أردوغان من أجل إغلاق الملف مقابل فك الحصار عن قطر واستثمارات سعودية ضخمة في تركيا.
نيويورك تايمز تكشف عرض خالد الفيصل على أردوغان لإغلاق ملف خاشقجي
الأمير خالد الفيصل آل سعود أمير مكة ومستشار الملك سلمان بن عبد العزيز  / Reuters
23 أكتوبر 2018

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عما دار في اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمير خالد الفيصل آل سعود أمير مكة، ومستشار الملك سلمان الذي أوفدته الرياض لمناقشة ملف الصحفي جمال خاشقجي في الأيام الأولى لاختفائه في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الفيصل عرض فك الحصار بشكل كامل عن قطر، فضلاً عن استثمارات ضخمة داخل تركيا مقابل طي ملف خاشقجي.

وأضافت الصحيفة أن "إغراءات الفيصل تضمنت مساعدات لتحسين وضع الاقتصاد التركي بسبب أزمة الليرة مع واشنطن".

وقال المصدر المقرب من أردوغان إن الأخير "رفض العرض بطريقة غاضبة وقال إنها رشوة سياسية"، ليعتذر إثر ذلك عن مقابلة الأمير ويحيله إلى وزير في الحكومة.

وجاءت زيارة خالد الفيصل لتركيا بعد أيام من حادثة القنصلية السعودية في إسطنبول التي اعترفت السعودية لاحقاً بمقتل جمال خاشقجي داخلها. 

مصدر:TRT عربي - وكالات
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