وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، قافلة مهاجرين قادمة من دول هندرواس وجواتيمالا والسلفادور، ورٌصدت وهي في طريقها للولايات المتحدة الأميركية، بأنّها تشكل حالة طوارئ وطنية.

وقال ترمب إن "قافلة المهاجرين تضم عناصر إجرامية تنتمي لعصابات خطيرة وأشخاصا من الشرق الأوسط، لذلك لن ندعهم يدخلون إلى بلادنا".

وقال في تغريدة على "تويتر" إنه أبلغ الجيش وسلطات الحدود الاتحادية أن قافلة المهاجرين المتجهة إلى الولايات المتحدة من أمريكا الوسطى حالة طوارئ وطنية، مشيراً إلى أن بلاده ستبدأ في تقليص المساعدات إلى هندوراس وجواتيمالا والسلفادور.

وكتب أيضا "لم تكن جواتيمالا وهندوراس والسلفادور قادرة على القيام بمهمة منع الناس من مغادرة بلادهم والقدوم بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة. سوف نبدأ الآن في تقليص المساعدات الخارجية الهائلة التي تُمنح لهم".

وأضاف ترمب "من المحزن أن الشرطة والجيش المكسيكيين غير قادرين على وقف القافلة المتجهة إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة". وأضاف "لقد نبهت قوات حرس الحدود والجيش إلى أن هذه هي حالة طوارئ وطنية".

واحتشد الآلاف من المهاجرين، أغلبهم من هندوراس، في مدينة تاباتشولا الحدودية المكسيكية في مطلع الأسبوع بعدما وصولهم سيرا على الأقدام من حدود جواتيمالا في تحد لتهديدات ترامب بغلق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إذا تقدموا، وكذلك تحذيرات من الحكومة المكسيكية.

وتستأنف قافلة المهاجرين القادمة من هندرواس وجواتيمالا والسلفادور والتي تضم الآلاف مسيرتها في المكسيك لتصل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن وظائف وحياة أفضل والهرب من العنف والفقر.

وبحسب نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" فإن أعداد المهاجرين تُقدر بنحو٧ آلف شخص، كما أنها لاتزال بعيدة عن الحدود الأميركية المكسيكية بنحو 1800 كم.