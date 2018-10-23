سياسة
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مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات في تفجير سيارة مفخخة جنوبي الموصل
انفجرت سيارة مفخخة في سوق شعبي ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهما جنديان عراقيان، وجرح العشرات.
مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات في تفجير سيارة مفخخة جنوبي الموصل
تفجير سيارة مفخخة في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل / Others
23 أكتوبر 2018

قُتل 6 أشخاص بينهما جنديان وأصيب 39 آخرون في تفجير سيارة مفخخة ناحية القيارة، جنوبي مدينة الموصل.

وقال الملازم في شرطة نينوى عبد القادر ذياب الجبوري، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن سيارة مفخخة مركونة إلى جانب الطريق انفجرت في سوق في مركز ناحية القيارة.

وأضاف الجبوري أن التفجير أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم جنديان، وإصابة 39 شخصاً آخرين، جميعهم من المدنيين.

واتهم الجبوري مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء الهجوم، في الوقت الذي لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن الهجوم حتى الآن.

وانطلقت حملات تبرع بالدم دعا إليها ونفذها عدد كبير من شباب مدينة الموصل والناحية في مستشفى أطباء بلا حدود، لإنقاذ الجرحى والمصابين، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحادث.

يذكر أن العراق كان قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

مصدر:TRT عربي
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