سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية التركي: لم نتقاسم معلومات بشأن خاشقجي مع أي دولة
أكد وزير الخارجية التركي أن إقرار السعودية بمقتل جمال خاشقجي كان مهما ولو جاء متأخرا. وقال إن بلاده مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والمحاكمة الدولية حول الموضوع، وأن أنقرة لم تتقاسم معلومات تتعلق بالصحفي الراحل مع أي دولة.
وزير الخارجية التركي: لم نتقاسم معلومات بشأن خاشقجي مع أي دولة
وزير الخارجية التركي: لم نتقاسم معلومات بشأن خاشقجي مع أي دولة / AA
23 أكتوبر 2018

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إنّ بلاده لم تتقاسم بعد معومات مع أي دولة بخصوص قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول في يوم الثلاثاء، 2 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري.

وأشار تشاوش أوغلو في تصريحات لوكالة "الأناضول" إلى استعداد أنقرة عقد لقاءات بين المخابرات التركية والأجهزة الاستخباراتية التابعة لدول أخرى بخصوص موضوع خاشقجي، لافتاً إلى أن أنقرة ستتعاون مع الأمم المتحدة والمحاكم الدولية "في حال تم فتح تحقيق حول القضية".

وقال وزير الخارجية التركي إن "السعودية أصبحت أكثر انفتاحاً على التعاون في قضية الصحفي خاشقجي بعد المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز".

وأضاف أن "إقرار السعودية بمقتل خاشقجي مهم ولو جاء متأخراً"، وأشار إلى أنّ الرأي العام الدولي حول القضية ضغط على الرياض.

في سياق آخر، دعا تشاوش أوغلو الولايات المتحدة الأميركية إلى اتخاذ خطوات تجاه منظمة "غولن" المصنفة إرهابيا في تركيا، وقال إنّه "لا يمكن لأنقرة أن تقبل احتواء الولايات المتحدة لمنظمة قامت بمحاولة انقلاب ضد تركيا".

وقال وزير الخارجية التركي "علاقاتنا مع واشنطن توترت بسبب دعمها لمنظمة "ي ب ك/بي كا كا" وموقفها من "غولن"وليس بسبب القس برانسون".

وأضاف أن"مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي"إف بي آي" فتح تحقيقا بحق منظمة غولن، وقد تشاركنا مع وفد الخارجية الأمريكية والـ "إف بي آي" الذي زار أنقرة كافة الوثائق التي بأيدينا".

ودعا تشاوش أوغلو الولايات المتحدة أيضا إلى إيقاف دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية السورية وتنفيذ خارطة طريق منبج بالكامل. 

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us