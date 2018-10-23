سياسة
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وزير الخارجية الإيراني: نتفاوض مع واشنطن شريطة الاحترام المتبادل
أعلنت إيران استعدادها لبدء المحادثات مع واشنطن، بعد أن فرضت عليها الأخيرة عقوبات اقتصادية في أغسطس الماضي، شريطة الاحترام.
وزير الخارجية الإيراني: نتفاوض مع واشنطن شريطة الاحترام المتبادل
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف / AA
23 أكتوبر 2018

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استعداد بلاده لخوض محادثات مع الإدارة الأميركية، شريطة الاحترام المتبادل.

وأوضح ظريف، في تصريح لوكالة "كيودو" اليابانية، الثلاثاء، أن طهران ليست لديها شروط مسبقة لبدء المحادثات مع واشنطن، لكن عليها احترام إيران.

وتابع قائلاً: "على الأطراف التي تجلس حول طاولة المفاوضات، أن تحترم بعضها، ونحن ليست لدينا شروط مسبقة للتفاوض مع الأميركيين، لكن على الأخيرة أن تبدي الاحترام لإيران".

وأشار الوزير الإيراني، إلى مواصلة العديد من الدول علاقاتها الاقتصادية مع طهران، رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليها . مؤكداً أن بلاده ستتمكن من التغلب على العقوبات الأميركية.

وفي أغسطس/ آب الماضي، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران، عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب، انسحابه من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015.

مصدر:AA
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