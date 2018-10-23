أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استعداد بلاده لخوض محادثات مع الإدارة الأميركية، شريطة الاحترام المتبادل.

وأوضح ظريف، في تصريح لوكالة "كيودو" اليابانية، الثلاثاء، أن طهران ليست لديها شروط مسبقة لبدء المحادثات مع واشنطن، لكن عليها احترام إيران.

وتابع قائلاً: "على الأطراف التي تجلس حول طاولة المفاوضات، أن تحترم بعضها، ونحن ليست لدينا شروط مسبقة للتفاوض مع الأميركيين، لكن على الأخيرة أن تبدي الاحترام لإيران".

وأشار الوزير الإيراني، إلى مواصلة العديد من الدول علاقاتها الاقتصادية مع طهران، رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليها . مؤكداً أن بلاده ستتمكن من التغلب على العقوبات الأميركية.

وفي أغسطس/ آب الماضي، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران، عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب، انسحابه من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015.