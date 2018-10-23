أعلن ربعي المدهون الصحفي في صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة من لندن، الاثنين، استقالته من الصحيفة على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وقال الصحفي الفلسطيني في بيان على صفحته على موقع فيسبوك تحت عنوان "خاشقجي يحيلني إلى التقاعد"، قدمت استقالتي من العمل في صحيفة الشرق الأوسط، وتأتي هذه الاستقالة بعد 18 عاماً قضى أغلبها مسؤولاً عن الملف الفلسطيني.

وأضاف، "كنت أتمنى أن أختتم حياتي المهنية بحفل بهيج بعد ثمانية أشهر لكن ما حدث بعد ظهر 2 أكتوبر وضع حداً لكل شيء، فكان مقتل الصحفي السعودي خاشقجي صادماً، مفزعاً، مرعباً، موجعاً، مفجعاً، مؤلماً، بشعاً وغير مسبوق".

والمدهون روائي فاز بالجائزة العالمية للرواية العربية -البوكر- في عام 2016 عن روايته "مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة".