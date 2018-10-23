أكدت وكالة رويترز أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه تسجيل لمحادثة جرت بين المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني عبر تطبيق سكايب وجمال خاشقجي في القنصلية السعودية، تؤكد تورط القحطاني في قتل خاشقجي وإدارته لعملية القتل عبر سكايب.

ونقلت رويترز عن مصادر استخباراتية أن المحادثة تمت على هاتف قائد الفريق الأمني الضابط السعودي ماهر مطرب، فيما أمر القحطاني بالتخلص من خاشقجي وإحضار رأسه.

وذكرت المصادر لرويترز أن اتهام القحطاني بإدارة مقتل خاشقجي سيشير بأصابع الاتهام إلى ولي العهد محمد بن سلمان، وهو ما نفاه عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي في مقابلة له على قناة فوكس نيوز الأحد، قائلاً بعدم وجود علاقة لولي العهد أو المقربين منه بما حدث.

وأكد الجبير على أن ما حدث هو خطأ بشع ومأساة مروعة وأنه تجاوز من أفراد الأمن السعودي وسينال المتسبب في ذلك عقابه.

وتضاربت الرواية السعودية حول مقتل خاشقجي التي بدأت بالإنكار ثم الاعتراف، فيما لم يتم توضيح مكان الجثة حتى الآن.

ويعتبر القحطاني أحد المقربين من ولي العهد محمد بن سلمان وهو المسؤول عن إدارة حسابات الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من أبرز من تم إعفاؤهم من مناصبهم على خلفية مقتل خاشقجي قبل أسبوعين داخل القنصلية السعودية.