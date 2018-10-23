سياسة
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وزير الخارجية السعودي يتعهد بالقبض على كل المسؤولين عن وفاة خاشقجي
تعهد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بالقبض على كل المسؤولين عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي، وأكد على أن المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في مقتله.
وزير الخارجية السعودي يتعهد بالقبض على كل المسؤولين عن وفاة خاشقجي
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير / Reuters
23 أكتوبر 2018

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الثلاثاء، إنه "سيتم القبض على كل المسؤولين عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي"، الذي أقرت بلاده بمقتله داخل قنصيلتها بإسطنبول. 

ونقلت فضائية "الإخبارية" السعودية تصريحات للجبير، أثناء مؤتمر صحفي بإندونيسيا ، دون أن توضح تفاصيل أكثر عن المسؤولين الذين لم يتم القبض عليهم. 

وشدد الجبير، على "التزام المملكة بإجراء تحقيق شامل في وفاة خاشقجي"، مشيرا إلى أنه "سيتم القبض على كل المسؤولين عن وفاة خاشقجي".

وأقرت الرياض، فجر السبت، بمقتل خاشقجي، داخل مقر قنصليتها في إسطنبول، إثر شجار وتشابك بالأيدي وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

ولم توضح مكان جثمان خاشقجي، الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.

غير أن تلك الرواية الرسمية، تناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، آخرها إعلان مسؤول سعودي في تصريحات صحفية، الإثنين، أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وتحدثت صحف غربية وتركية عن مقتل "خاشقجي" بعد ساعتين من وصوله قنصلية بلاده في إسطنبول، وأنه تم تقطيع جسده بمنشار، على طريقة فيلم "الخيال الرخيص" الأمريكي الشهير.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة. 

مصدر:TRT عربي - وكالات
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