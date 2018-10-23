سياسة
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مديرة "سي. آي. أيه." تعتزم زيارة تركيا لبحث قضية خاشقجي
تعتزم مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي. آي. أيه." جينا هاسبل زيارة تركيا لعقد مباحثات بشأن التحقيقات الجارية بخصوص قضية خاشقجي.
مديرة "سي. آي. أيه." تعتزم زيارة تركيا لبحث قضية خاشقجي
مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي. آي. أيه." جينا هاسبل / AA
23 أكتوبر 2018

ذكرت وسائل إعلام أميركية، الاثنين، أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي. آي. أيه." جينا هاسبيل، ستزور تركيا للتباحث حول آخر التحقيقات المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، في إسطنبول.

ولم تصدر من الجانب التركي أي معلومات بهذا الخصوص.

وأقرت السعودية بمقتل خاشقجي داخل مقر قنصليتها في إسطنبول، السبت، "إثر شجار" مع مسؤولين سعوديين، كما أوقفت 18 شخصاً كلهم سعوديون.

غير أن الرواية الرسمية للرياض، تناقضت مع روايات سعودية غير رسمية كان آخرها إعلان مسؤول سعودي في تصريحات صحفية، أن خاشقجي مات خنقاً على يد الفريق السعودي.

ومن المتوقع أن يدلي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بتصريحات حول الأحداث التي جرت في القنصلية السعودية في إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي، وما خلصت إليه التحقيقات التركية بهذا الشأن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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