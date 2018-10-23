سياسة
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السعودية تعقد "دافوس الصحراء" على الرغم من المقاطعة الدولية
يُعقد منتدى "دافوس الصحراء" الذي يديره صندوق الثروة السيادي السعودي وسط غضب دولي ومقاطعة رسمية من العديد من الدول ورؤساء الشركات إثر مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية
السعودية تعقد "دافوس الصحراء" على الرغم من المقاطعة الدولية
السعودية تعقد منتدى دافوس الصحراء أو مستقبل الاستثمار وسط انسحاب دولي / AFP
23 أكتوبر 2018

تعقد السعودية، يوم الثلاثاء، منتدى دافوس الصحراء على الرغم من مقاطعة رجال أعمال ورؤساء العديد من الدول له، إثر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتعتمد المملكة العربية السعودية على منتدى دافوس الصحراء، الذي ينظمه الصندوق السيادي السعودي للثروة، من أجل تعزيز فرص الحكومة السعودية لوقف اعتماد اقتصادها على النفط وتنويعه طبقاً لرؤية 2030.  

وقرر الكثير من المدعوين المهمين الانسحاب من المنتدى لهذا العام تضامناً مع الصحفي الراحل جمال خاشقجي الذي تغيّب في القنصلية السعودية لأكثر من أسبوعين وسط روايات متضاربة من الحكومة السعودية ما بين الإنكار والاعتراف بالقتل. 

وكان أبرز المنسحبين من المنتدى شركة بلومبيرغ وسي. أن. أن. وفاينينشال تايمز، كما أعلن مسؤولون فرنسيون وأميركيون وبريطانيون انسحابهم، كما أكدت أستراليا أن ممثليها لن يحضروا المنتدى لكون ذلك "من غير اللائق".

وانسحب مدير عمليات شركة "سوفتبنك" أيضاً على الرغم من نية السعودية استثمار 45 مليار في الشركة، بالإضافة إلى انسحاب رئيس البنك الدولي ورئيس صندوق النقد الدولي.

يذكر أن الموقع الإلكتروني لمنتدى الاستثمار السعودي تعرّض للاختراق من قبل قراصنة، وضعوا عليه صورة كتبت عليها عبارة أن النظام السعودي أحد "منابع الإرهاب" في العالم

مصدر:TRT عربي - وكالات
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