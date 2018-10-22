قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، الاثنين، إنّ التحقيق في واقعة مقتل جمال خاشقجي يهدف إلى الكشف عن ملابسات جريمة نكراء، مشيراً إلى أنّ شيئا لن يبقى طي الكتمان في هذه القضية.

وأوضح كالن خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تابع قضية الصحفي السعودي الراحل سيدلي بتصريحات واضحة حول القضية.مضيفاً "سنفصح عن كل شيء يتعلق بهذه القضية، ولن يبقى أي شيء طي الكتمان، لن نخفي أي تفصيل صغيراً كان أم كبيراً".

وقال المتحدث إنّ قضية خاشقجي، "ليست قضية بين تركيا والسعودية، أنقرة تتخذ الخطوات الضرورية لكشف ملابسات الحادث في إطار القانون الدولي والقوانين التركية".

"السعودية دولة شقيقة، وهناك واجبات ملقاة على عاتقها يجب أن تقوم بها، وكذلك فإن المدعي العام التركي والسلطات التركية يقومون بواجبهم تجاه القضية"، قال كالن.

وأشار إلى أن المسؤولين في أنقرة والرياض اتفقوا على البحث عن كامل تفاصيل قضية خاشقجي الذي اختفت آثاره منذ دخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، واعترفت السعودية بمقتله داخلها بعد أسبوعين من إنكار ذلك.

وفي سياق آخر، قال كالن إنه يتوقع رفع العقوبات الأميركية في أقرب وقت ممكن بعد إطلاق سراح القس برانسون.