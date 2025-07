أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) نسخة محدودة من برنامج إذاعي جديد بعنوان "الشبكة غير المرئية" The Invisible Network، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها ناسا بإنتاج بودكاست يعتمد طريقة السرد القصصي لجمهورها.

تروي الحلقات جانباً جديداً لم تكشف عنه ناسا من قبل، ويهدف لتعريف المستمعين بكواليس رحلات القمر، وحكايات رواد الفضاء، والكشف عن الجانب الإنساني لعلم يقتصر فهمه وتداوله على العاملين بمجال الفضاء في معظم الأحيان.

وقد استلهم البرنامج اسم "الشبكة الخفية - The Invisible Network" من الكتاب الذي نشره صاني تساو، المهندس السابق بوكالة ناسا، عام 2008 بعنوان "أسمعك بوضوح - Read You Loud And Clear"، حيث أشار فيه إلى إطلاق وصف "غير مرئي" على برامج تعقب سفن الفضاء والتواصل مع روادها داخل وكالة ناسا.

ويمكن الاستماع لحلقات البرنامج الإذاعي الجديد كاملةً على موقع وكالة ناسا الفضائية الإلكتروني.