سياسة
2 دقيقة قراءة
ناسا تروي حكايات الفضاء "غير المرئية"
أطلقت وكالة الفضاء الأميركية برنامجا إذاعيا جديدا بعنوان "الشبكة غير المرئية"، تروي من خلاله الجانب الإنساني لعلوم الفضاء ورحلات اكتشاف القمر والنجوم والكواكب.
ناسا تروي حكايات الفضاء "غير المرئية"
وكالة الفضاء الأميركية تطلق برنامجاً إذاعياً جديداً يروي حكايات الفضاء "غير المرئية"  / Others
22 أكتوبر 2018

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) نسخة محدودة من برنامج إذاعي جديد بعنوان "الشبكة غير المرئية" The Invisible Network، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها ناسا بإنتاج بودكاست يعتمد طريقة السرد القصصي لجمهورها.

تروي الحلقات جانباً جديداً لم تكشف عنه ناسا من قبل، ويهدف لتعريف المستمعين بكواليس رحلات القمر، وحكايات رواد الفضاء، والكشف عن الجانب الإنساني لعلم يقتصر فهمه وتداوله على العاملين بمجال الفضاء في معظم الأحيان. 

وقد استلهم البرنامج اسم "الشبكة الخفية - The Invisible Network"  من الكتاب الذي نشره صاني تساو، المهندس السابق بوكالة ناسا، عام 2008 بعنوان "أسمعك بوضوح - Read You Loud And Clear"، حيث أشار فيه إلى إطلاق وصف "غير مرئي" على برامج تعقب سفن الفضاء والتواصل مع روادها داخل وكالة ناسا.

ويمكن الاستماع لحلقات البرنامج الإذاعي الجديد كاملةً على موقع وكالة ناسا الفضائية الإلكتروني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us