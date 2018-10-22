سياسة
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مسؤول تركي: جريمة قتل خاشقجي معقدة وخُطط لها بوحشية
أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي أن منفذي جريمة قتل جمال خاشقجي بذلوا مجهودا كبيرا لطمس آثار جريمتهم, ووصف الجريمة بأنها معقدة وتم التخطيط لها بوحشية.
مسؤول تركي: جريمة قتل خاشقجي معقدة وخُطط لها بوحشية
المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي عمر تشليك  / AA
22 أكتوبر 2018

قال عمر تشليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يوم الاثنين، إن جريمة قتل جمال خاشقجي معقدة للغاية، "وتم التخطيط لها بوحشية".

وأوضح تشليك خلال مؤتمر صحفي في أنقرة أنّ "الجريمة كانت معقدة والفاعلون بذلوا مجهوداً كبيراً لطمس آثار جريمتهم".

وقال إن "نتائج التحقيق ستظهر إن شاء الله ويحاسب المسؤولون، بحيث لن يفكر أحد مرة أخرى بارتكاب مثل هذه الجريمة"

واختفى خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول بعدما دخل قنصلية المملكة في اسطنبول. وبعد أسابيع من نفي معرفة مصيره، قال مسؤولون سعوديون إن الصحفي البارز قتل في عملية سارت على نحو خاطئ.

وقال تشليك إن المزاعم عن حدوث مفاوضات بين تركيا والسعودية في إطار التحقيق في مقتل خاشقجي غير أخلاقية،مضيفا أن الوصول إلى حقيقة القضية مسؤولية تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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