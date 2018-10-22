قال المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف"، يوم الاثنين أن إعلان الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" عن عزم الولايات المتحدة على الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقعة مع روسيا عام 1987، بأنه"سيجعل العالم أكثر عرضة للخطر" وأن إلغاء هذه المعاهدة سيتسبب في ضرر كبيرة بالاستقرار والأمن العالميين.

ومن جهتها ترى الإدارة الأمريكية أن روسيا تنتهك المعاهدة منذ عدة أعوام بعد نشر روسيا لمنظومة صواريخ يتعدى مداها 500 كلم، في حين تنص المعاهدة على منع استخدام صواريخ يتجاوز مداها 500 كلم.

لكن الكرملين رفض هذه الاتهامات، وأكد أن روسيا لاتزال ملتزمة بنصوص المعاهدة وتطبيقها.

ومن المرتقب أن يلتقي مستشار البيت الأبيض للأمن القومي "جون بولتون" وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" في موسكو، الذي ذكر أنه ينتظر إيضاحاً للموقف الرسمي الأميركي لتقييم الوضع بأكمله.