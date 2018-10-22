اعتذر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الاثنين، بشكل رسمي للآلاف من ضحايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال في البلاد، خلال خطاب ألقاه في البرلمان.

وجاء اعتذار موريسون بعد تحقيق استمر خمس سنوات، وخلص إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال عانوا من اعتداءات في مؤسسات الدولة على مدى عقود.

وتجمّع مئات الأشخاص وعدد من الضحايا وأنصارهم، في العاصمة الأسترالية، كانبيرا، قادمين من أنحاء مختلفة من البلاد، للاستماع إلى موريسون وهو يُلقي خطابه في البرلمان.

وقال موريسون: " اليوم، نُقر أخيراً بالصرخات المفقودة لأطفالنا ونواجهها..، يجب أن نكون متواضعين جداً، وأن نركع أمام أولئك الذين تم التخلي عنهم، ونتوسل إليهم لكي يقبلوا اعتذارنا".

واعترف موريسون، بمعاناة الضحايا وأدان الفشل المؤسسي، متسائلاً: "لماذا تم تجاهل صرخات الأطفال والآباء؟ ولماذا كان نظام العدالة لدينا أعمى تجاه هذا الظلم؟ولماذا استغرق الأمر وقتاً طويلاً للتحرك؟"

من ناحيته قال زعيم المعارضة، بيل شورتن، للبرلمان: "ثمة أخطاء لا يمكن تصحيحها، لكن أستراليا تعرب عن أسفها اليوم لما حدث".

وبدا على الناجين التأثر لدى سماعهم اعتذار رئيس الحكومة، حيث وقف البرلمان الاسترالي دقيقة صمت.

وأعرب بعض الناجين عن إحباطهم من رد الحكومة على التحقيق، وانتقادهم له، خاصة الشروط التي تضعها لخطة التعويض الوطنية للضحايا.

ووفقاً لهذه الخطة، يحصل كل ضحية من ضحايا الاعتداء الجنسي على 150 ألف دولار أسترالي (106 ألف دولار أميركي)، لكن البعض يرى بأن التعويض ليس كافياً، وأن إجراءات الحصول عليه مرهقة.

واستمع التحقيق، الذي انتهى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى أكثر من ثمانية آلاف شهادة من الضحايا حول الاعتداءات الجنسية في مؤسسات مثل الكنائس والمدارس والأندية الرياضية.

وبموجب لجنة التحقيق، فقد تم توجيه اتهامات بالقيام بانتهاكات إلى سبعة في المئة من القساوسة الكاثوليك في الفترة من العام 1950 وحتى 2010، ونادراً ما تم التحقيق في شكاوى الأطفال.