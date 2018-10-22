سياسة
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مصادر لـTRT: العثور على سيارة دبلوماسية سعودية متروكة في أحد مواقف إسطنبول
أعلنت مصادر تركية لشبكة TRT العثور على سيارة تتبع للقنصلية السعودية في أحد مواقف السيارات الخاصة في مدينة إسطنبول. كما أظهرت صور حصلت عليها TRT دخول سيارة دبلوماسية أخرى لذات موقف السيارات ونقل أغراض منها للسيارة الأخرى.
مصادر لـTRT: العثور على سيارة دبلوماسية سعودية متروكة في أحد مواقف إسطنبول
العثور على سيارة دبلوماسية تتبع للقنصلية السعودية في إسطنبول / Others
22 أكتوبر 2018

قالت مصادر تركية خاصة لشبكة TRT إن الشرطة التركية وجدت، الإثنين، سيارة دبلوماسية، من طراز مرسيدس، تتبع للقنصلية السعودية في أحد مواقف السيارات الخاصة في مدينة إسطنبول.

وتظهر اللوحة أن السيارة تتبع للقنصلية السعودية في إسطنبول وتتطابق مع نوعية السيارات التي رصدت خارج مبنى القنصلية يوم احتفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. 

وقد بثت وكالة DHA التركية للأنباء تسجيلاً مصوراً يظهر مرآب السيارات الخاص وكذلك السيارة المتروكة التي تتبع للقنصلية السعودية.

ويفصل بين مقر القنصلية وموقع مرآب السيارات حوالي 13 كلم وهو ما يستغرق عادة حوالي نصف ساعة من القيادة في منتصف النهار في إسطنبول. 

كما أظهرت صور حصلت عليها شبكة TRT دخول سيارة أخرى من طراز BMW تابعة للقنصلية السعودية إلى نفس مرآب السيارات، ونقل أغراض منها إلى السيارة الدبلوماسية الأخرى.

كما أظهرت الصور مغادرة السيارة (BMW) للمرآب، بعد نحو 11 دقيقة من دخوله.

مصدر:TRT عربي
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