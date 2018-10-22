سياسة
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وول ستريت جورنال: بن سلمان أبلغ كوشنير بأنه لن ينسى "انقلاب" الغرب عليه
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية النقاب عن تفاصيل محادثة هاتفية جرت بين ولي العهد السعودي وكبير مستشار الرئيس الأميركي.
وول ستريت جورنال: بن سلمان أبلغ كوشنير بأنه لن ينسى "انقلاب" الغرب عليه
جاريد كوشنير إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان  / Reuters
22 أكتوبر 2018

أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان  كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير، بأنّه لن ينسى ما سمّاه "انقلاب" الغرب عليه.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الاثنين، مضمون محادثة هاتفية حيث وصف ولي العهد السعودي موقف الغرب من بلاده بالـ"الانقلاب" الذي قال إنه لن ينساه على خلفية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي.

وتساءل بن سلمان عن سبب الغضب في الولايات المتحدة الأميركية بشأن هذه القضية، كما ذكرت الصحيفة.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن كوشنير بعث برسالة إلى ولي العهد السعودي، أكد فيها على ضرورة كشف ما حدث فيما يتعلق بالصحفي خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد قال إن ولي العهد محمد بن سلمان لم يكن على علم بحادثة خاشقجي التي اعتبرها خطأ فادحاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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