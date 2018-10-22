تخطط شركة أوبر الأميركية لإطلاق خدمة توصيل الطعام إلى العملاء، عبر طائرات بدون طيار "درونز" بحلول عام 2021.

ووفق ما جاء في صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين، فإن أوبر تعمل من خلال جدول زمني لإطلاق الخدمة في الموعد المحدد، ولكنها قد تواجه العديد من العقبات التقنية والتنظيمية في الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة من خلال موقعها الإلكتروني أنها تبحث عن مسؤول تنفيذي في مجال العمليات يمكنه المساعدة في مشروعها الجديد، ووضع نماذج تجريبية بحلول العام المقبل.

ولا تعتبر أوبر الشركة الوحيدة التى تعمل في المجال، إذ تقوم شركة "أمازون" حالياً ببعض الأبحاث حول تسليم الطعام من خلال الطائرات بدون طيار، كما أعطت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية الموافقة لأمازون على هذا المشروع فى وقت سابق من العام الجاري.

يذكر أن شركة أوبر، التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية مقراً لها، حققت نجاحاً كبيراً في مجال النقل والرحلات عبر تطبيقها الذكي، الذي يُستخدم اليوم على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم.