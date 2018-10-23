استشهد شاب فلسطيني، يوم الاثنين، قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، برصاص جنود الجيش جنود الاحتلال الإسرائيلي بذريعة محاولة طعنه في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر عائلية من الخليل أنّ الشهيد هو معمر عريف الأطرش (42 عاما) وهو أب لسبعة أبناء.

ووفقاً للرواية الإعلام المحلي إن قوّة عسكرية من جيش الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مواطن أمام المدرسة الإبراهيمية القريبة من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، لافتةً إلى إصابته بنحو (10) رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده.

وقال جيش الاحتلال إن الجندي أصيب بجروح طفيفة في الهجوم وفتح النار هو وجنود آخرون على منفذ العملية.