سياسة
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بحجة تنفيذه عملية طعن في الضفة
استشهد فلسطيني، يوم الاثنين، في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، برصاص الجيش الإسرائيلي وذلك بعد قيامه بعملية طعن لأحد الجنود.
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بحجة تنفيذه عملية طعن في الضفة
أفراد من قوات الاحتلال الإسرائيلي يحيطون بجثة الفلسطيني في الخليل بالضفة الغربية المحتلة / AFP
23 أكتوبر 2018

استشهد شاب فلسطيني، يوم الاثنين، قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، برصاص جنود الجيش جنود الاحتلال الإسرائيلي بذريعة محاولة طعنه في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر عائلية من الخليل أنّ الشهيد هو معمر عريف الأطرش (42 عاما) وهو أب لسبعة أبناء.

ووفقاً للرواية الإعلام المحلي إن قوّة عسكرية من جيش الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مواطن أمام المدرسة الإبراهيمية القريبة من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، لافتةً إلى إصابته بنحو (10) رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده.

وقال جيش الاحتلال إن الجندي أصيب بجروح طفيفة في الهجوم وفتح النار هو وجنود آخرون على منفذ العملية.

مصدر:Reuters
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