سياسة
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شبكة CNN تكشف صورا وتسجيلات لأحد المشتبه فيهم مرتديا ملابس خاشقجي
كشفت شبكة CNN صورا وتسجيلات من كاميرات مراقبة تظهر قيام أحد المشتبه فيهم بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثناء خروجه من القنصلية بملابس خاشقجي.
شبكة CNN تكشف صورا وتسجيلات لأحد المشتبه فيهم مرتديا ملابس خاشقجي
شبكة CNN تكشف صورا وتسجيلات لأحد المشتبه فيهم مرتديا ملابس خاشقجي / Others
22 أكتوبر 2018

بثت شبكة CNN تسجيلات وصوراً من كاميرات مراقبة مثبتة حول القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، وبعض الشوارع والأحياء، تظهر السعودي مصطفى المدني، وهو أحد المشتبه فيهم بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أثناء خروجه من القنصلية بملابس خاشقجي عقب مقتله داخلها في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018. 

ورصدت مشاهد فيديو أخذت من كاميرات مراقبة مختلفة خط تحرك الرجل منذ مغادرته من الباب الخلفي لمبنى القنصلية مرتدياً ملابس خاشقجي، ولحية مستعارة، ونظارات طبية، ثم توجه إلى منطقة السلطان أحمد بإسطنبول ودخوله أحد الحمامات العامة، ليخرج منه بعد ذلك مرتدياً قميصا ملونا وبنطال جينز.

مصدر:TRT عربي
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