سياسة
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أعضاء بالكونغرس الأميركي يحمّلون ولي العهد السعودي مسؤولية مقتل خاشقجي
أعرب أعضاء بارزون في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين عن غضبهم على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لاعتقادهم بأنه أمر بقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، فيما حافظت الإدارة الأميركية على موقفها الحذر.
أعضاء بالكونغرس الأميركي يحمّلون ولي العهد السعودي مسؤولية مقتل خاشقجي
العلاقات بين إدارة ترمب والسعودية تطورت على الصعيد الاقتصادي والسياسي بشكل كبير بعد وصول ترمب إلى الحكم / Reuters
22 أكتوبر 2018

أعلن أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ والنواب الأميركي، يوم الأحد، عن موقفهم الغاضب تجاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاعتقادهم أنه هو من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي فيما نفى ولي العهد علاقته بالقضية.

وقال السناتور الجمهوري راند بول لقناة فوكس نيوز ”من السذاجة تصديق أن ولي العهد لم يكن متورطاً في ذلك“. وقال السناتور توم تيليس، وهو أيضاً جمهوري، لقناة (إن.بي.سي.) ”السعودية لن تُقدم على فعل بهذا الحجم إلا إذا أخذت موافقة من القيادة“.

وقال السناتور الديمقراطي ديك دوربين، وهو ثاني أكبر سناتور ديمقراطي في مجلس الشيوخ، إنه يعتقد أن الأمير محمد أمر بقتل خاشقجي، ودعا إدارة ترامب إلى طرد السفير السعودي وإلى مطالبة حلفاء الولايات المتحدة بنفس الشيء. وأشار دوربين لقناة (إن.بي.سي.) إلى أن ”بصمات أصابع ولي العهد موجودة في كل هذا وحقيقة أنه يرأس التحقيق أمر لا يصدق بالمرة“.

وأعرب السناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي في مقابلة أجراها مع (سي.إن.إن.) عن اعتقاده بأن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي قائلاً: ”هل أعتقد أنه فعلها؟ نعم أعتقد أنه فعل ذلك“.

وقال كوركر إن السعوديين فقدوا كل مصداقيتهم بعد تغيير تفسيراتهم عما حدث عقب دخول خاشقجي إلى قنصليتهم. وأضاف كوركر ”إذا أقدم على قتل هذا الصحفي فإنه صار متجاوزاً للحدود ولا بد من عقاب وثمن لذلك“.

ومن جانب آخر قال الرئيس الأميركي ترمب الأسبوع الماضي، إنه لا يرى في قضية خاشقجي باعثاً على وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية. وقال مسؤولون في البيت الأبيض يوم الأحد، إن ترمب لم يغير اعتقاده بأن ولي العهد قائد قوي محب لبلاده. وأضافوا أننا في انتظار نتائج التحقيقات التركية والسعودية.

مصدر:Reuters
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