سياسة
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وزير الاقتصاد الألماني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية
أوقفت ألمانيا بيع الأسلحة للسعودية، ودعا وزير الاقتصاد الألماني الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير الأسلحة؛ لمزيد من الضغط على الحكومة السعودية.
وزير الاقتصاد الألماني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية
ألمانيا علقت بيع الأسلحة إلى السعودية حتى استكمال التحقيقات حول قضية خاشقجي / Reuters
22 أكتوبر 2018

دعا وزير الاقتصاد الألماني "بيتر ألتماير" ، يوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى توحيد قراره حول وقف بيع الأسلحة للسعودية، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الألمانية أنها لن تصدّر الأسلحة إلى السعودية حتى استكمال تحقيقات قضية مقتل  خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول واستيضاح الحقيقة كاملة.

وذكر "ألتماير" أن موافقة الاتحاد الأوروبي على وقف بيع الأسلحة للسعودية ستشكل ضغطاً على الحكومة السعودية لتبيان الحقيقة ومعرفة ما حدث تحديداً في حادثة مقتل خاشقجي.

 وكانت ألمانيا قد باعت أسلحة للسعودية بنحو نصف مليار يورو خلال العام 2018 الجاري، لتصبح المملكة ثاني أكبر مستورد للأسلحة الألمانية، رغم انتقادات ألمانيا للسعودية بسبب حربها في اليمن.

مصدر:AA
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