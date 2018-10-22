سياسة
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موقع "ميدل إيست آي": احتمال تهريب أجزاء من جثة خاشقجي إلى الرياض وارد
نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطانية ما يفيد بتورط ضابط الاستخبارات السعودي ماهر عبد العزيز مطرب في نقل أجزاء من جثة خاشقجي إلى الرياض، بواسطة حقيبة كبيرة على متن طائرة خاصة، لم يجر تفتيشها بسبب حمله جوازا دبلوماسيا.
موقع "ميدل إيست آي": احتمال تهريب أجزاء من جثة خاشقجي إلى الرياض وارد
موقع "ميدل إيست آي": احتمال تهريب أجزاء من جثة خاشقجي إلى الرياض وارد / AP
22 أكتوبر 2018

ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، يوم الاثنين، أن السلطات التركية تعتقد بأن ضابط الاستخبارات السعودي ماهر عبد العزيز مطرب المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، قام بنقل أجزاء من جثة الصحفي جمال خاشقجي إلى الرياض.

وأضاف الموقع نقلا مصدر تركي مطلع أن مطرب غادر إسطنبول "مسرعاً" على متن طائرة خاصة في تمام الساعة 18:20 من يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول، عقب مقتل خاشقجي، وفق المصدر الذي لم يعلن عن اسمه, 

وغادر مطرب إسطنبول، بحسب "ميدل إيست آي" دون أن تتعرض حقائبه للتفتيش، بعد مروره من صالة "كبار الشخصيات" في مطار أتاتورك الدولي، بواسطة جواز السفر الدبلوماسي الخاص به.

وقد لحقت بها طائرة خاصة ثانية، أقلَّت بقية الفريق الأمني السعودي، بعدما جرى تفتيشها بالكامل دون العثور على أي شيء يشتبه فيه. 

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتزامه الكشف عن التفاصيل الكاملة لقضية خاشقجي، يوم الثلاثاء في خطابه أمام الكتلة البرلمانية.  

وفي وقت لاحق من مساء الأحد، كانت وسائل إعلام تركية قد نشرت صوراً توضح وصول سيارة تابعة للقنصلية السعودية وتوقفها أمام المبنى، حيث جرى نقل ثلاثة صناديق سوداء كبيرة مرقمة ومكتوب أعلاها باللغة الإنجليزية "شخصي" إلى داخل القنصلية، بينما توقفت السيارة في الخارج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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