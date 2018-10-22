قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، يوم الاثنين، إن بلاده تتبنى سياسة اقتصادية مسؤولة ومنفصلة عن المواقف السياسية، في ظل الأزمة الدولية المتفاقمة ضدها على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الفالح قوله إن بلاده "لا تعتزم فرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين، أسوة بما حصل أثناء حرب أكتوبر عام 1973".

وفي سياق متصل، قال الفالح إنّه لا يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل الشهر المقبل، خاصة بعد دخول العقوبات على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل، فضلاً عن وجود تراجعات محتملة للمعروض النفطي من بعض كبرى المنتجين مثل ليبيا وفنزويلا، والتخوَّف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يتسبب في دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود.

وفي وقت سابق، قال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية، إنه لا يشعر بقلق من قيام السعودية بخفض إمداداتها ردا على أي عقوبات محتملة بسبب قتل الصحفي جمال خاشقجي، ولكنه حث على التحلي بحس سليم لأن التطورات السياسية قد تؤثر على أسواق الطاقة.

وعندما سئل بيرول عن مخاوف في أسواق النفط بشأن ما إذا كانت السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم قد ترد على أي إجراءات عقابية تتخذها القوى العالمية بسبب مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول قال " هناك قضايا جيوسياسية كثيرة ليس لها صلة بالطاقة يمكن أيضا أن يكون لها تأثير اضافي على أسواق النفط".

وقال بيرول على هامش مؤتمر للغاز الطبيعي المسال في ناجويا باليابان إن "هناك تحديا قويا للمنتجين الرئيسيين لزيادة الإنتاج وطمأنة الأسواق. أدعو كل المنتجين والمستهلكين إلى أن يكون لديهم حس سليم في هذه الأشهر الصعبة جدا التي ندخلها".

وأشار إلى أنّه لا يعتقد أن السعودية ستخفض الإنتاج ولكن لديه "مخاوف كبيرة" بشأن الأسواق بسبب تراجع المعروض من فنزويلا وإيران وسط نمو قوي للطلب.

واعترفت السعودية بمقتل جمال خاشقجي داخل سفارتها في إسطنبول، بعد نحو أسبوعين من اختفائه، حيث كان قد دخلها في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، لإنهاء معاملة رسمية خاصة به، واختفت آثاره منذ ذلك الحين، وقالت السعودية إنه قتل أثناء شجار مع عدد من الأفراد، وهي رواية ما زال يشوبها بعض الغموض، وانتقدتها دول عدة حول العالم.