سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان وترمب يبحثان هاتفيا قضية خاشقجي وتطبيع العلاقات عقب أزمة برونسون
بحث الرئيس التركي مع نظيره الأميركي في تطورات قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وهو الاتصال الأول من نوعه منذ التصعيد بين البلدين على خلفية قضية القس الأميركي، ويأتي عقب إعلان أردوغان عزمه كشف حيثيات مقتل خاشقجي يوم الثلاثاء.
أردوغان وترمب يبحثان هاتفيا قضية خاشقجي وتطبيع العلاقات عقب أزمة برونسون
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب أردوغان / AFP
22 أكتوبر 2018

أفادت وكالة الأناضول بأن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترمب شددا في اتصال هاتفي، الأحد، على "ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بجميع جوانبها".

ويأتي الاتصال عقب إعلان أردوغان عن عزمه كشف حيثيات وملابسات مقتل خاشقجي يوم الثلاثاء. ويعتبر هو الاتصال الأول بين الزعيمين منذ التصعيد الذي جرى على خلفية قضية القس الأميركي أندرو برونسون.

وشمل الاتصال "تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، ومحاربة الإرهاب، والتطورات في سوريا".

كما تطرق الاتصال "إلى المسار القانوني بخصوص قضية القس أندرو برونسون". وأكد أردوغان وترمب، حسب وكالة الأناضول، على"عزمهما على تطوير التعاون بين البلدين، وتطبيع العلاقات في كافة المجالات، إلى جانب التعاون في محاربة الإرهاب بما فيها منظمة غولن الإرهابية".

وشددا على "أهمية اتفاق إدلب وأهمية تنفيذ خطة خارطة الطريق حول منبج بسوريا في أقرب وقت ممكن".

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us