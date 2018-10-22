سياسة
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قضية خاشقجي تتصدر مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية تركيا وأميركا
تصدرت قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي المباحثات الهاتفية بين تشاوش أوغلو وبومبيو بعد اتصال مماثل بين أردوغان وترمب حول ذات المسألة.
قضية خاشقجي تتصدر مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية تركيا وأميركا
اللقاء الأخير بين وزيري خارجية تركيا وأميركا في أنقرة / Others
22 أكتوبر 2018

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره الأميركي مايك بومبيو مباحثات هاتفية شملت العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب وقضية جمال خاشقجي والتطورات في سوريا.

وأضافت معلومات عن مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول، أن المحادثة الهاتفية جاءت عقب اتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب، تناول المواضيع المشار إليها.

واتفق الرئيس أردوغان مع نظيره الأميركي على "ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بجميع جوانبها". وفقاً لبيان الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن أردوغان تبادل وجهات النظر مع ترمب حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، ومحاربة الإرهاب، والتطورات في سوريا.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين تطرقا، خلال المكالمة كذلك، إلى المسار القانوني بخصوص قضية القس أندرو برونسون، وأكدا "عزمهما على تطوير التعاون بين البلدين، وتطبيع العلاقات في كافة المجالات"، إلى جانب التعاون في محاربة الإرهاب بما فيها منظمة "غولن" الإرهابية.

ولفت إلى أن الزعيمين أكدا على أهمية اتفاق إدلب وأهمية تنفيذ خطة خارطة الطريق حول "منبج" في سوريا في أقرب وقت ممكن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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