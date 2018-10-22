أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره الأميركي مايك بومبيو مباحثات هاتفية شملت العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب وقضية جمال خاشقجي والتطورات في سوريا.

وأضافت معلومات عن مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول، أن المحادثة الهاتفية جاءت عقب اتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب، تناول المواضيع المشار إليها.

واتفق الرئيس أردوغان مع نظيره الأميركي على "ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بجميع جوانبها". وفقاً لبيان الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن أردوغان تبادل وجهات النظر مع ترمب حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، ومحاربة الإرهاب، والتطورات في سوريا.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين تطرقا، خلال المكالمة كذلك، إلى المسار القانوني بخصوص قضية القس أندرو برونسون، وأكدا "عزمهما على تطوير التعاون بين البلدين، وتطبيع العلاقات في كافة المجالات"، إلى جانب التعاون في محاربة الإرهاب بما فيها منظمة "غولن" الإرهابية.

ولفت إلى أن الزعيمين أكدا على أهمية اتفاق إدلب وأهمية تنفيذ خطة خارطة الطريق حول "منبج" في سوريا في أقرب وقت ممكن.