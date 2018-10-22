وفقاً للأخبار الرسمية السعودية، دخل خاشقجي في مشادةٍ مع الأشخاص الذين التقى بهم داخل القنصلية، وانتهى الأمر بشجارٍ أفضى إلى مقتل الصحفي. وأُقيل أحمد العسيري، نائب مدير رئاسة الاستخبارات السعودية، بالإضافة إلى سعود القحطاني، مساعد ولي العهد محمد بن سلمان، وهو الرجل الذي قال بنفسه إنَّه لا يتحدث أو يتصرف دون أمرٍ من ولي العهد.

لكنَّ الحقائق ما تزال منقوصةً رغم هذا الإقرار، علاوةً على أنَّه من الواضح وجود قضايا أخرى دفعت الرياض إلى مثل هذا الاعتراف.

قبضاتٌغاضبة؟

أولاً، من الواضح أنَّ خصوم خاشقجي فاقوه عدداً بشدة في هذا الشجار الذي انتهى بمقتله. فالرجال الذين يبلغون من العمر 60 عاماً وقضوا معظم حياتهم وراء المكاتب ليسوا نماذج مُرعبةً بدنياً في العادة، ويُمكن لـ15 رجلاً إخضاع الواحد منهم بكل سهولة، فضلاً عن حقيقة أنَّ بعض خصومه كانوا من عناصر القوات الخاصة. ويصعب تصديق فكرة أنَّ قتلة مدربين لم يتمكنوا من إخضاع مَن يُمكن وصفه بكاتبٍ على مشارف سن التقاعد، أو إفقاده الوعي على الأقل.

يقترح البيان الرسمي السعودي أنَّ الأمر كان عبارةً عن مشادةٍ ملتهبة انتهت بطريقةٍ خاطئةٍ على نحوٍ بشع، ولم يكن الأمر متعمداً على الإطلاق. لكن كيف يكون هذا ممكناً؟ من المرجح أنَّهم أرادوا إعادة خاشقجي إلى السعودية بعد تحوله إلى معارض، وأنا أصدق أنَّ هدفهم الأصلي لم يكن قتله بالضرورة، بل أن يكونوا مجهزين في حال وصل الأمر إلى هذا الحد. ففي النهاية، لماذا سيسافر خبير أدلةٍ جنائيةٍ سعوديٍ إلى إسطنبول بمنشار عظام، إلا لو كان سيستخدم تلك الأداة لإخفاء جثة؟ ورغم ذلك، لا أصدق مطلقاً أنَّ فريقاً متخصصاً يتكون من 15 عميلاً سعودياً مع خبيرٍ طبي كانوا موجودين داخل القنصلية مصادفةً، وتجاذبوا أطراف الحديث مع خاشقجي حول السياسة، ليتحول الأمر إلى شجارٍ مُميتٍ يحتوي على أداةٍ لتقطيع الأوصال.

وحتى لو كان الأمر كذلك، فأين جثة خاشقجي؟ ينتج عن الشجار بالأيدي الكثير من الدماء عادةً؛ وفي حال انتهى الأمر بموت أحدهم، ينتج عن ذلك جثثٌ متورمةٌ من الضربات، مع صدمةٍ من القوة المُهلكة التي تترك عظاماً مكسورةً وسحجاتٍ وكدماتٍ تروي القصة كاملة. ولا توجد سابقةٌ في تاريخ الشجار كله ذهب فيها الخاسر حرفياً إلى بُعدٍ آخر.

وبوسعنا طبعاً التخمين بأنَّ الجثة قد تم التخلص منها وإزالتها من المبنى. فعلى كل حال، لم تسمح الرياض بتفتيش قنصليتها إلا بعد أيامٍ من إنكارها تواجد خاشقجي هناك من الأساس. وفي واقع الأمر، استنفدت السلطات السعودية طاقتها في عدد المرات التي قالت فيها إنَّ الصحفي المنحوس قد غادر القنصلية، لكنَّ نظام كاميرات المراقبة كان معطلاً في ذلك الوقت. وعلينا الآن تصديق أنَّ محمد بن سلمان لم يكن يعلم بأمر الهجوم، بعد إقالة اثنين من كبار المساعدين ومسؤولي الاستخبارات (والموت الغامض لأحد المشتبه بهم في قتل خاشقجي خلال حادث سيارة) المتورطين في الجريمة.

وعلى أرض الواقع، أُقصي بن سلمان تماماً عن الواقعة في الرواية السعودية، لدرجة أنَّ الرياض عينته على رأس لجنةٍ شُكِّلت لإصلاح أجهزة الاستخبارات السعودية، من أجل الحيلولة دون حدوث مثل تلك الجرائم مرةً أخرى. يُسيطر محمد بن سلمان على مراكز القوى الرئيسة داخل الدولة السعودية دون منازع، ويشمل ذلك أجهزة الاستخبارات، لدرجة أنَّهم أصبحوا أشبه بحريمه الشخصيين. ولا أعلم تحديداً إلى أي مدى يعتقدون أنَّ الناس أغبياء، لكن كم الازدراء الذي أظهروه لعقول الرأي العام العالمي هو أمرٌ مدهش.

الرد الأميركي المُنسق والمُخطط له مُسبقاً

بالطبع، يتركنا هذا أمام تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوباتٍ صارمةٍ على المملكة العربية السعودية في حال ثَبَتَ إصدار أي شخصٍ في القيادة لأمر اغتيال خاشقجي. والواضح هنا هو أنَّ الرياض اعترفت بمقتل خاشقجي فقط بعد زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو لآل سعود في وقتٍ مبكرٍ من هذا الأسبوع، ولذا يبدو وكأنَّ الأمر كله مُدَبَّرٌ مُسبقاً.

وبهذا يتسنى لترمب أن يُثبت للعالم أنَّه لا يلعب لحساب أحد، حتى حين يتعلق الأمر بأولئك السعوديين الأثرياء الذين "لا يُمكنهم البقاء على قيد الحياة لأسبوعين" بدون أميركا وفقاً لتصريحاته، بينما ستتمكن المملكة العربية السعودية من إعفاء كبار العائلة الملكية من أي مسؤولية. ويُسهم هذا في استمرار إظهار ترمب بصورة الرجل القوي أمام جمهوره المحلي، مع القضاء على أي فرصةٍ لفرض العقوبات أو اتخاذ أي إجراءٍ عقابيٍ ضد الدولة السعودية. سيتحمل الرجال الذين يُضحَّى بهم عادةً المسؤولية، وسيستمر العمل كالمعتاد بين واشنطن والرياض.

لكنَّ الأمور لن تعود لسابق عهدها بالنسبة للمملكة العربية السعودية. فالحدث المرتقب الذي خطط له محمد بن سلمان "دافوس في الصحراء" أصبح مهجوراً في الصحراء بعد انسحاب العديد من الشخصيات التجارية البارزة إثر مقتل خاشقجي، مثل جيمي ديمون من بنك JP Morgan، والسير ريتشارد برانسون من مجموعة Virgin، وكريستين لاغارد من صندوق النقد الدولي، وغيرهم.

سينجو محمد بن سلمان من هذه المحنة، لكنَّ أنفه تلطخ بالدماء وامتلأ وجهه بالسحجات والكدمات أثناء صراعه للحفاظ على مصداقيته وصورته الشخصية كقوةٍ محركةٍ لبناء المملكة العربية السعودية الجديدة والعصرية. وربما يُصبح إرثه مرتبطاً بمقتل صحفيٍ اختفت جثته، ولن يتمكن أهله وأقاربه الآن من توديعه في جنازةٍ مناسبةٍ ولائقة.