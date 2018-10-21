حصلت "TRTعربي" على مجموعة صور جديدة تظهر الصحفي السعودي جمال خاشقجي لدى دخوله مبنى القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول.

الصور التي تنشر أوّل مرة، تظهر الصحفي الراحل، أثناء توجهه إلى مدخل القنصلية قرابة الساعة الواحدة والربع ظهراً، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأوّل.

وكانت وكالة رويترز، نقلت في وقت سابق عن مصدر سعودي مسؤول لم تُسمّه، قوله إن "أحد أفراد الفريق السعودي ويدعى مصطفى المدني ارتدى ملابس خاشقجي ونظارته وساعته الأبل وغادر من الباب الخلفي للقنصلية في محاولة لإظهار أن خاشقجي خرج من المبنى. وتوجه المدني إلى منطقة السلطان أحمد حيث تخلص من المتعلقات".

يظهر جمال في صور، أمام القنصلية السعودية، ثم يتحدث إلى أحد الموظفين لثوان معدودة، ويقوم الموظف بإجراء اتصال عبر اللاسلكي مع موظفين داخل القنصلية.

وفي صور أخرى، تحضر موظفة من داخل مبنى القنصلية وتأخذ جواز سفر خاشقجي وتدخل إلى المبنى، بينما تأتي أثناء ذلك خطيبته خديجة جنكيز إلى جانبه ويتحدثان لمدة قصيرة، ثم يدخل جمال إلى مبنى القنصلية.

ويظهر جمال خاشقجي الذي قالت مصادر سعودية إنه توفي جرّاء شجار وقع مع عدد من الأفراد داخل القنصلية، في رواية ما زال يشوبها الغموض، وهو يتعرض للتفتيش على مدخل القنصلية الرئيس، فيما تظهر صورة أخرى جمال، وهو يودع خطيبته خديجة جنكيز للمرة الأخيرة.

وتعد الصور هي الأولى التي تظهر الصحفي الراحل بشكل واضح رلدى دخوله القنصلية يوم اختفائه، وهي الصور الأوضح التي تظهر هيئته كاملة، بما في ذلك الملابس التي كان يرتديها.