سياسة
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الجبير: واقعة خاشقجي كانت خطأ وولي العهد لم يكن على علم بها
قدم وزير الخارجية السعودي تعازيه إلى عائلة الصحفي جمال خاشقجي، وقال إن واقعة قتله كانت خطأ، وأشار إلى أن ولي العهد السعودي لم يكن على علم بها
الجبير: واقعة خاشقجي كانت خطأ وولي العهد لم يكن على علم بها
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير  / Reuters
21 أكتوبر 2018

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، يوم الأحد، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن على علم بحادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وأضاف الجبير في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن السعوديون لا يعرفون كيف قتل خاشقجي أو أين جثته"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنهم يعكفون على العثور على الجثة وتحديد ما حدث.

وقال وزير الخارجية السعودي إن "التقارير المتضاربة عن خروج خاشقجي من القنصلية في تركيا أدى لإجراء التحقيق السعودي"، ولفت إلى أنّ السعودية "ستواصل تقديم معلومات بشأن مقتل خاشقجي عندما تكون متاحة".

وقدم الجبير التعازي لعائلة خاشقجي، وقال إن الواقعة كانتخطأ كبيرا وفادحا. 

وقدمت السعودية روايتين حول خاشقجي الذي اختفى بعد دخول قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت الأولى على لسان ولي العهد محمد بن سلمان الذي قال حينها إن جمال خرج من القنصلية، فيما قالت السعودية ببيان رسمي يوم السبت الماضي إنه قتل أثناء شجار بالأيدي مع عدد من الأفراد، بعد شجار دار بينهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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