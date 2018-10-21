قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إنه سيدلي بتصريحات ضرورية حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت وكالة الأناضول التركية، نقلا عن أردوغان، أن التصريحات ستأتي خلال خطاب يلقيه الرئيس التركي أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.

وتساءل الرئيس التركي قائلا "لماذا جاء 15 شخصا إلى هنا؟، ولماذا تم اعتقال 18 آخرين؟ ينبغي الإفصاح عن جميع تفاصيل هذه الأمور، وسأتحدث عنها بشكل مختلف جدا يوم الثلاثاء خلال خطابي". وقال إنه سيخوض في التفاصيل خلال الخطاب المذكور.