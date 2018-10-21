سياسة
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أردوغان: سأدلي بتصريحات ضرورية حول قضية خاشقجي الثلاثاء المقبل
قال الرئيس التركي إنه سيدلي بتصريحات ضرورية حول قضية مقتل جمال خاشقجي، وأوضح أنه سيخوض في التفاصيل يوم الثلاثاء المقبل.
أردوغان: سأدلي بتصريحات ضرورية حول قضية خاشقجي الثلاثاء المقبل
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  / AA
21 أكتوبر 2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إنه سيدلي بتصريحات ضرورية حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، بحسب وكالة "رويترز". 

وذكرت وكالة الأناضول التركية، نقلا عن أردوغان، أن التصريحات ستأتي خلال خطاب يلقيه الرئيس التركي أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.

وتساءل الرئيس التركي قائلا "لماذا جاء 15 شخصا إلى هنا؟، ولماذا تم اعتقال 18 آخرين؟ ينبغي الإفصاح عن جميع تفاصيل هذه الأمور، وسأتحدث عنها بشكل مختلف جدا يوم الثلاثاء خلال خطابي". وقال إنه سيخوض في التفاصيل خلال الخطاب المذكور. 

مصدر:TRT عربي - وكالات
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