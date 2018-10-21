نشر مدير صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية "فريد رين" بياناً، يتعلق فيه على تضارب الروايات السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال رين في بيانه إن "السلطات السعودية تواصل تقديم كذبة تلو الأخرى في الثلاثة أسابيع الماضية منذ اختفاء جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول".

وأضاف أن "السعوديين بدون تقديم إثبات وبعكس كل الأدلة المتواجدة يتوقعون من العالم أن يصدق رواية موت خاشقجي نتيجة مشاجرة جاءت بعد نقاش حاد".

ويشير في البيان إلى أنه "لا يوجد تفسير آخر، وإنما هي محاولة منهم (السعوديين) لتغطية الأمر".

ودعا رين الرئيس الأميركي دونال درمب والكونغرس وقادة العالم الحر إلى المطالبة بالحقيقة.

وأشار إلى أنّه يمكن للسعوديين أن يقدموا لنا حلاً يحفظ ماء وجههم ويزيح المسؤولية عن بعض المستويات العليا.

وكان خاشقجي كاتباً في عامود الرأي بصحيفة واشنطن بوست، بعدما انتقل للإقامة في العاصمة الأميركية قبل عام خوفاً من الانتقام بسبب آرائه المنتقدة لسياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقدمت السعودية روايتين حول خاشقجي الذي اختفى بعد دخول قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت الأولى على لسان ولي العهد محمد بن سلمان الذي قال حينها إن جمال خرج من القنصلية، فيما قالت السعودية ببيان رسمي يوم السبت الماضي إنه قتل أثناء شجار بالأيدي مع عدد من الأفراد، بعد شجار دار بينهم.