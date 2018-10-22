سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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خلاصات من TRT عربي: 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
22 أكتوبر 2018

أهم الأحداث:أردوغان ينوي التحدث بتفاصيل عن قضية خاشقجي الثلاثاء. والأردن ينهي العمل بملحقي"الباقورة والغمر" في اتفاقية السلام مع إسرائيل.

الجديد على TRT عربي: 

- نيويورك تايمز: السعودية شكلت "لجاناً" لمواجهة خاشقجي وآخرين على تويتر

- رجل "البروباغندا" الأول.. سعود القحطاني أحد المُبعدين بعد مقتل خاشقجي

أردوغان سيتحدث

- بحث الرئيس التركي مع نظيره الأميركي في تطورات قضية مقتل خاشقجي. وهو الاتصال الأول من نوعه منذ التصعيد بين البلدين على خلفية قضية القس الأميركي. [TRT عربي]

- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدلي بكل التصريحات اللازمة بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم الثلاثاء. [وكالة الأناضول]

- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب يجريان اتصالاً هاتفياً ويتفقان على ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي من جميع جوانبها.

- قال أردوغان في كلمة باسطنبول الأحد "سأدلي ببياني عن هذه القضية يوم الثلاثاء خلال اجتماع الحزب". [رويترز]

- تساءل الرئيس التركي قائلاً "لماذا جاء 15 شخصاً إلى هنا؟، ولماذا تم اعتقال 18 آخرين؟ ينبغي الإفصاح عن جميع تفاصيل هذه الأمور، وسأتحدث عنها بشكل مختلف جداً يوم الثلاثاء خلال خطابي". وقال إنه سيخوض في التفاصيل خلال الخطاب المذكور. [وكالة الأناضول]

- نعمان قورتولموش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية يؤكد أن تركيا لن تسمح بحجب أي حقائق في قضية مقتل خاشقجي.

(سي.إن.إن ترك)

"الباقورة والغمر" تعودان لأحضان الأردن

- قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين الأحد، إن الأردن أعلم إسرائيل بقرار إنهاء العمل بملحقي"الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام.

[وكالة الأنباء الأردنية]

- جاء الإعلان عن القرار الأردني عبر تغريدة للملك على موقع تويتر قال فيها "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

[الحساب الرسمي للعاهل الأردني على موقع تويتر]

- سلمت وزارة الخارجية الأردنية، مذكرتين إلى إسرائيل بشأن قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي "الباقورة والغمر" في معاهدة السلام بين عمان وتل أبيب.

[روسيا اليوم]

- تصاعدت الدعوات في الأردن خلال الأيام الأخيرة من أجل عدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل للأعوام الـ25 القادمة. وكان الموعد النهائي لتجديد استئجار الأراضي هو الخميس 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

[TRT عربي/الآن]

مصدر:TRT عربي
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