سياسة
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هيئة فلسطينية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالافراج عن مُحافظ مدينة القدس
تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بطلب للإفراج المستعجل عن المحافظ عدنان غيث، بعد قرار الاحتلال بتمديد توقيفه 96 ساعة، وتحويله لمحكمة عوفر العسكرية حتى يتم عرضه على قاض عسكري.
هيئة فلسطينية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالافراج عن مُحافظ مدينة القدس
عدنان غيث محافظ القدس (مواقع التواصل الاجتماعي)  / Others
21 أكتوبر 2018

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، محافظ مدينة القدس عدنان غيث بعد أشهر من تعيينه في منصبه، وفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت الهيئة يوم الأحد إنها تقدمت بطلب مستعجل لمحكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية للإفراج عن غيث، وأضافت في بيان أنها "تقدمت بطلب الإفراج عن المحافظ بعد قرار الاحتلال تمديد توقيفه 96 ساعة، وتحويله لمحكمة عوفر حتى يتم عرضه على قاض عسكري".

وأشارت الهيئة إلى أن "الهدف من طلب الإفراج المستعجل هو انتزاع قرار لعرض المحافظ غيث على المحكمة خلال الساعات القادمة، وتفويت فرصة المماطلة من قبل الاحتلال حتى تنتهي فترة التمديد البالغة 96ساعة".

وأوضحت الهيئة في بيانها أن "غيث (الذي عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أشهر محافظاً) اختطف من قبل مخابرات الاحتلال بعد اعتراض سيارته في منطقة بيت حنينا في القدس وتم تحويله فوراً إلى مركز تحقيق المسكوبية".

وجاء اعتقال غيث بعد ساعات قليلة من اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لمدير مخابرات القدس العقيد جهاد الفقيه بطريقة مشابهة أيضاً، فيما لم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية عن سبب اعتقال محافظ القدس أو مدير مخابراتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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