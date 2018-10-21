أسفرت أعمال عنف في ولاية كادونا شمالي نيجيريا خلال الأيام القليلة الماضية عن سقوط 55 قتيلا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول الشرطة المحلية أحمد عبد الرحمن، الأحد، قوله إن أعمال العنف التي شهدتها الولاية كانت "أعمال عنف طائفية".

وأضاف أن الاشتباكات بين طائفتين في منطقة "كاسوان ماجاني" بجنوب كادونا أدت إلى القبض على 22 شخصاً.

وعلى إثر ذلك أدان الرئيس النيجيري محمد بخاري العنف في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وتهدد أعمال القتل جهود الرئيس بخاري لإرساء الأمن والاستقرار في نيجيريا، وهو من التعهدات الرئيسة التي قطعها على نفسه في حملته الانتخابية عام 2015.