سياسة
3 دقيقة قراءة
ترمب عن الرواية السعودية حول مقتل خاشقجي: هناك خدع وأكاذيب
وصف الرئيس الأميركي إعلان السعودية عن تفاصيل مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالخطوة الجيدة، لكنه قال إنه غير راض عن الرواية بشكل كامل. وأضاف معلقا على الرواية: كانت هناك خدع وأكاذيب.
ترمب عن الرواية السعودية حول مقتل خاشقجي: هناك خدع وأكاذيب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب / AFP
21 أكتوبر 2018

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، بشدة، الرواية السعودية بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

وقال ترمب في اتصال هاتفي مع صحيفة "واشنطن بوست" التي كان خاشقجي أحد كُتابها، تعليقا على سؤال عن الرواية السعودية "من الواضح أنه كانت هناك خدع وأكاذيب".

وفي الوقت ذاته، قال الرئيس الأميركي رداً على سؤال عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعلاقته بالموضوع، "لم يخبرني أحد بأنه مسؤول، ولم يخبرني أحد بأنه غير مسؤول... لم نصل إلى هذه النقطة بعد، وأفضل أن لا يكون هو المسؤول عن ذلك" 

وكان ترمب قال إنّه غير راض عن أسلوب تعامل السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول وقال إن على السعودية تقديم مزيد من الإجابات.

وفي وقت سابق يوم السبت قالت السعودية إن خاشقجي توفي إثر شجار داخل قنصليتها في اسطنبول.

ولم تورد الرياض دليلا يدعم روايتها التي تمثل أول اعتراف منها بوفاته بعد أن نفت على مدى أسبوعين أي علاقة لها باختفائه، قائلة إنه غادر القنصلية يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول بعد أن دخلها للحصول على وثائق لزواجه في اليوم نفسه.

وسئل ترامب خلال زيارة لولاية نيفادا عما إذا كان راضيا عن إقالة مسؤولين سعوديين بسبب وفاة خاشقجي فرد قائلا "لا لن أكون راضيا إلا بعد أن نجد الإجابة. ولكنها خطوة أولى كبيرة وخطوة أولى جيدة. ولكن أريد الحصول على إجابة".

وتعتقد جهات أتراك أن خاشقجي، الذي كان كاتبا للرأي في صحيفة واشنطن بوست ومنتقدا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قتل عمدا داخل القنصلية على يد فريق من العناصر السعودية وتم تقطيع جثته.

وقال ترمب إن من المحتمل أن الأمير محمد بن سلمان لم يكنلديه علم بملابسات وفاة خاشقجي (59 عاما) وأضاف إنه يشعر بقلق إزاء عدم معرفة مكان جثة خاشقجي موضحا أن لا أحد من إدارته شاهد شريطا مصورا أو نسخة لما حدث داخل القنصلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us