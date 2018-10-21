سياسة
3 دقيقة قراءة
نيويورك تايمز: السعودية شكلت "لجانا" لمواجهة خاشقجي وآخرين على تويتر
شكلت السعودية، بحسب التقرير "لجنة إلكترونية" مقرها الرياض بالتعاون مع من يشتبه بأنه "جاسوس" داخل شركة تويتر جندته المملكة لمراقبة حسابات المعارضين، في مسعى إلى مهاجمتهم وتأليب الرأي العام عليهم.
نيويورك تايمز: السعودية شكلت "لجانا" لمواجهة خاشقجي وآخرين على تويتر
الحكومة السعودية استخدمت تويتر لمواجهة المعارضين / AP
21 أكتوبر 2018

 كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير لها بعنوان "صناع الصورة في السعودية: جيش من متصيدي الإنترنت، وموظف مطرود من تويتر" أن السعودية كانت قد شكلت "جيشاً" على الإنترنت لمواجهة الصحفي جمال خاشقجي وغيره من منتقدي المملكة على موقع تويتر.

وأضافت الصحيفة أن جهود الهجوم على خاشقجي وغيره من السعوديين ذوي التأثير وتأليب الرأي العام عليهم عبر تويتر شملت تشكيل ما يطلق عليه "لجنة إلكترونية" مقرها الرياض بالتعاون مع من يشتبه بأنه "جاسوس" داخل شركة تويتر جندته المملكة لمراقبة حسابات المستخدمين.

وأوردت الصحيفة تسريبات تتحدث عن مهندس سعودي يُدعى "علي آل زبارة" الذي انضم إلى شركة تويتر عام 2013، وترقى في المناصب الهندسية حتى صار مخولاً بالاطلاع على المعلومات الشخصية للمستخدمين.

وأشار التقرير إلى أن "آل زبارة" كان مقرباً من عملاء الاستخبارات السعودية الذين أقنعوه بالتجسس على عدة حسابات في تويتر لصالحهم، ثم أوقفته إدارة تويتر عن العمل وفتحت استجواباً وأجرت تحليلاً جنائياً قبل أن تطرده عام 2015، فتوجه إلى السعودية وأصبح مديراً لمؤسسة "مسك" التي يشرف عليها محمد بن سلمان شخصياً، حسب الصحيفة.

ورفضت شركة تويتر التعليق على هذا التقرير، كما لم يرد ممثل للسفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق من الصحيفة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ناشطين سعوديين دشنوا في عام 2010 حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمضايقة المنتقدين للسعودية، كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وسعوديين قولهم إن سعود القحطاني، وهو أحد مستشاري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو من وضع استراتيجية هذه الحملة.

ومن جانب آخر، يذكر أن القحطاني هو أحد خمسة مسؤولين أعفاهم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بعد الجدل الذي أثير بشأن قضية مقتل خاشقجي.

وأعلنت الرياض، في الساعة الأولى من صباح السبت، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18شخصاً كلهم سعوديون. ولم توضح مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.

وأعفى العاهل السعودي، على خلفية الواقعة، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us