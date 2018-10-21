قدم مسؤول حكومي سعودي، يوم الأحد، تفاصيل جديد تتعلق بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

التفاصيل الجديدة التي تبدو مختلفة عن تفاصيل سابقة أعلنتها السعودية بشكل رسمي، تشير إلى أن فريقا من 15سعودياً أُرسلوا للقاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، لكنهم قاموا بتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه في "شجار" عندما قاوم. ثم ارتدى أحد أفراد الفريق ملابس خاشقجي ليبدو الأمر وكأنه غادر القنصلية،

وأشار المسؤول السعودي، في تصريح لوكالة "رويترز" إلى أن جثة خاشقجي تم لفها في سجادة وتسليمها "لمتعاون محلي" للتخلص منها". ورداً على سؤال عن مزاعم تعذيب خاشقجي وقطع رأسه قال المسؤول إن النتائج الأولية للتحقيق لا تشير إلى ذلك.

وقدم المسؤول السعودي ما قال إنها وثائق مخابرات سعودية تكشف فيما يبدو عن خطة لإعادة المعارضين بالإضافة إلى الوثيقة التي تخص خاشقجي كما عرض شهادة من أشخاص ضالعين فيما وصفها بتغطية الفريق الذي ذهب للقاء خاشقجي على ما حدث والنتائج الأولية لتحقيق داخلي. ولم يقدم دليلاً لإثبات نتائج التحقيق والأدلة الأخرى.

تفاصيل جديدة

قال المسؤول السعودي إن "الحكومة السعودية أرادت إقناع خاشقجي، الذي انتقل للإقامة في واشنطن قبل عام خوفاً من الانتقام بسبب آرائه، بالعودة إلى المملكة كجزء من حملة للحيلولة دون عملية تجنيد المعارضين السعوديين".

وأضاف "من أجل ذلك شكل نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري فريقاً مكوناً من 15 فرداً من الاستخبارات والأمن للذهاب إلى إسطنبول ومقابلة خاشقجي في القنصلية ومحاولة إقناعه بالعودة".

وقال المسؤول إن هناك أمراً دائماً بالتفاوض على عودة المعارضين بطريقة سلمية مضيفاً أن "أمر العمليات يمنحهم سلطة التصرف دون الرجوع للقيادة".

وأضاف أن "عسيري كون الفريق" وأن المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني شارك في إعداد العملية".، وتابع أن القحطاني وافق على أن يدير أحد موظفيه المفاوضات.

كيف قُتل خاشقجي (وفقا للمسؤول)؟

المسؤول السعودي قال "وفقاً للخطة كان سيحتجز الفريق خاشقجي في مكان آمن خارج إسطنبول لبعض الوقت ثم يفرج عنه إذا رفض في نهاية الأمر العودة للسعودية، وأضاف أن الأمور ساءت من البداية إذ أن الفريق تجاوز التعليمات ولجأ سريعا للعنف".

ووفقاً للرواية تم توجيه خاشقجي لمكتب القنصل العام حيث تحدث أحد أفراد الفريق ويدعى ماهر مطرب معه عن العودة للسعودية.

وقال المسؤول إن "خاشقجي رفض وأبلغ مطرب أن شخصاً ما ينتظره بالخارج وسيتصل بالسلطات التركية إذا لم يظهر خلال ساعة، فهدده مطرب خاشقجي بالخطف"، مضيفا "نتيجة اصرار جمال رفع صوته وإصراره مغادرة المكتب حاولوا تهدئته لكن تحول الأمر إلى عراك بينهم... ما اضطرهم لتقييد حركته وكتم نفسه".

وأضاف "حاولوا أن يسكتوه لكنه مات. لم تكن هناك نية لقتله".

أين الجثة؟

قال المسؤول "للتغطية على الجريمة لف الفريق جثة خاشقجي في سجادة وأخرجوها في سيارة تابعة للقنصلية وسلموها "لمتعاون محلي" للتخلص منها. وأضاف أن صلاح الطبيقي خبير الأدلة الجنائية والطب الشرعي حاول إزالة أي أثر للحادث".

وفي الوقت ذاته ارتدى أحد أفراد الفريق ويدعى مصطفى المدني ملابس خاشقجي ونظارته وساعته الأبل وغادر من الباب الخلفي للقنصلية في محاولة لإظهار أن خاشقجي خرج من المبنى. وتوجه المدني إلى منطقة السلطان أحمد حيث تخلص من المتعلقات، حسب المسؤول السعودي.

وأشار إلى إن الفريق كتب بعد ذلك تقريراً "مزوراً" لرؤسائه يقول "إنه سمح لخاشقجي بالمغادرة بعد أنحذر من أن السلطات التركية ستتدخل وأنهم غادروا البلاد سريعاً قبل اكتشاف أمرهم."

وقال المسؤول إن جميع أفراد الفريق ومجموعهم 15 شخصاً اعتقلوا ويجري التحقيق معهم إضافة إلى ثلاثة مشتبه بهم آخرين.

يذكر أنه بعد نفي أي تورط في اختفاء خاشقجي لأكثر من أسبوعين، قالت السعودية صباح السبت إنه توفي في شجار داخل القنصلية، وبعد ذلك بساعة عزا مسؤول سعودي آخر الوفاة إلى الخنق.