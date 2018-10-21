سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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خلاصات من TRT عربي: 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
قضية جمال خاشقجي تشغل الساحة الدولية  / TRT World
21 أكتوبر 2018

أهم الأحداث:

مسؤول سعودي يقدم رواية جديدة لمقتل خاشقجي. انتخابات برلمانية في أفغانستان يعكر صفوها تفجير انتحاري لأحد مراكز الاقتراع.

الجديد على TRT عربي:

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من المدينة المنورة إلى إسطنبول.. ستون عاماً من حياة جمال خاشقجي الإنسان

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تشكيك الإعلام الغربي برواية السعودية حول مقتل خاشقجي

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قال كلمته ومشى.. مقالات خاشقجي الأخيرة تعكس نقده الناعم وتطلعه للحرية

شاهد!

ردود فعل الإعلاميين السعوديين قبل وبعد إعتراف السلطات السعودية بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها 

مقتل خاشقجي.. ماذا بعد الرواية السعودية؟

- مسؤول سعودي يقدم تفاصيل جديدة حول مقتل جمال خاشقجي. [TRTعربي]

 المستشارة الألمانية ميركل تندد بمقتل خاشقجي وتطلب تفسيراً من السعودية، وتقول: إن التفسيرات المعلنة حتى الآن فيما يتعلق بملابسات موته ليست كافية. [رويترز]

- العفو الدولية تحث الأمم المتحدة على إجراء تحقيق في وفاة خاشقجي. [رويترز]

- مسؤول تركي كبير: المحققون الأتراك سيعرفون مصير جثة خاشقجي خلال فترة غير طويلة. [رويترز]

- رئيس البرلمان الأوروبي: ينبغي الشروع بشكل عاجل في إجراء تحقيق دولي دقيق لفحص الأدلة المتعلقة بوفاة جمال خاشقجي. [ديلي صباح]

- رئيس الوزراء الهولندي تعليقاً على قضية خاشقجي: ما زال الكثير غامضاً ونتوقع ونأمل أن تتضح كل الحقائق بأسرع وقت ممكن. [رويترز]

- الرئيس الأميركي ترمب يعتبر اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي "خطوة كبيرة" وذات مصداقية. [TRT عربي]

أفغانستان، انتخابات برلمانية وقتلى

- أدلى الأفغان بأصواتهم وسط تهديد طالبان باستهداف مراكز الاقتراع، وحالة توجس عام وعنف اضطر السلطات لتأجيل الانتخابات في إقليم قندهار. [TRT عربي

- دبلوماسيون غربيون أبدوا "تفاؤلاً حذراً" بأن العملية الانتخابية ليست كارثية على الرغم مما يعتريها من فوضى. [رويترز]

- قام انتحاري قرب مكتب اقتراع في كابول بتفجير حزامه الناسف موقعاً 13 قتيلاً على الأقل، وقتل أربعة أشخاص وأصيب 78 آخرون بجروح في العاصمة كابول إثر حوادث قرب مكاتب اقتراع. [وكالة الأنباء الفرنسية]

*قام بتحرير هذه النشرة عبير الكالوتي، صحفية في فريق TRT عربي

مصدر:TRT عربي
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