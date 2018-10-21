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مسؤول سعودي يقدم رواية جديدة لمقتل خاشقجي. انتخابات برلمانية في أفغانستان يعكر صفوها تفجير انتحاري لأحد مراكز الاقتراع.

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ردود فعل الإعلاميين السعوديين قبل وبعد إعتراف السلطات السعودية بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها

مقتل خاشقجي.. ماذا بعد الرواية السعودية؟

- مسؤول سعودي يقدم تفاصيل جديدة حول مقتل جمال خاشقجي. [TRTعربي]

المستشارة الألمانية ميركل تندد بمقتل خاشقجي وتطلب تفسيراً من السعودية، وتقول: إن التفسيرات المعلنة حتى الآن فيما يتعلق بملابسات موته ليست كافية. [رويترز]

- العفو الدولية تحث الأمم المتحدة على إجراء تحقيق في وفاة خاشقجي. [رويترز]

- مسؤول تركي كبير: المحققون الأتراك سيعرفون مصير جثة خاشقجي خلال فترة غير طويلة. [رويترز]

- رئيس البرلمان الأوروبي: ينبغي الشروع بشكل عاجل في إجراء تحقيق دولي دقيق لفحص الأدلة المتعلقة بوفاة جمال خاشقجي. [ديلي صباح]

- رئيس الوزراء الهولندي تعليقاً على قضية خاشقجي: ما زال الكثير غامضاً ونتوقع ونأمل أن تتضح كل الحقائق بأسرع وقت ممكن. [رويترز]

- الرئيس الأميركي ترمب يعتبر اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي "خطوة كبيرة" وذات مصداقية. [TRT عربي]

أفغانستان، انتخابات برلمانية وقتلى

- أدلى الأفغان بأصواتهم وسط تهديد طالبان باستهداف مراكز الاقتراع، وحالة توجس عام وعنف اضطر السلطات لتأجيل الانتخابات في إقليم قندهار. [TRT عربي]

- دبلوماسيون غربيون أبدوا "تفاؤلاً حذراً" بأن العملية الانتخابية ليست كارثية على الرغم مما يعتريها من فوضى. [رويترز]

- قام انتحاري قرب مكتب اقتراع في كابول بتفجير حزامه الناسف موقعاً 13 قتيلاً على الأقل، وقتل أربعة أشخاص وأصيب 78 آخرون بجروح في العاصمة كابول إثر حوادث قرب مكاتب اقتراع. [وكالة الأنباء الفرنسية]

*قام بتحرير هذه النشرة عبير الكالوتي، صحفية في فريق TRT عربي