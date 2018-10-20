سياسة
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دول أوروبية تعلق على "التفسير السعودي" حول قضية خاشقجي
علقت دول أوروبية عدة، على إعلان السعودية مقتل مواطنها الصحفي جمال خاشقجي، إثر "شجار" في القنصلية السعودية بإسطنبول، وتفاوتت لهجة التعليق على مضامين الإعلان السعودي بين تشكيك في الرواية، ودعوة إلى تحقيق شامل.
دول أوروبية تعلق على "التفسير السعودي" حول قضية خاشقجي
دول أوروبية تعلق على التفسير السعودي حول مقتل خاشقجي / Reuters
20 أكتوبر 2018

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، يوم السبت، إنها "لا تقبل" التفسير السعودي بشأن مقتل خاشقجي، عقب إعلان الرياض مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول إثر "شجار".

ونددت ميركل بوفاة جمال خاشقجي بطريقة عنيفة، وقالت إنها تتوقع الشفافية من السعودية بشأن ملابسات الواقعة.

 من جهتها قالت الحكومة الإسبانية، إنها "مستاءة" من المعلومات الواردة من الرياض عن مقتل خاشقجي، معلنة عن تأييدها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "لإجراء تحقيق شامل وشفاف من أجل محاسبة المسؤولين".

ودعا رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إلى كشف الحقائق حول مقتل الصحفي السعودي، مشيراً إلى وجود تساؤلات كثيرة أخرى حول ما جرى في قضيته، داعياً إلى إجراء تحقيق "واسع النطاق ومُقنع" من أجل كشف الحقائق حول مقتل خاشقجي.

فيما أعلنت الخارجية البريطانية، السبت، في بيان صادر عنها، أنها تدرس "الخطوات التالية" غداة اعتراف الرياض بمقتل خاشقجي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الدانماركي لارس لوك راسموسن: "واضح مثل عين الشمس أن جميع الأحداث المتعلقة بمقتل خاشقجي لم يتم الإفصاح عنها

وفجر السبت، أقرّت الرياض، بمقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18شخصاً كلهم سعوديون. 

ولم توضح مكان جثمان خاشقجي، الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به. 

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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