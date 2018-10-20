سياسة
2 دقيقة قراءة
"مراسلون بلا حدود" ترفض أي تسوية مع السعودية في قضية خاشقجي
قال كريستوف دولوار، الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود" إنهم يتوقعون استمرار الضغط الدولي الثابت والقوي على السعودية للحصول على الحقيقة الكاملة بشأن قضية مقتل خاشقجي.
"مراسلون بلا حدود" ترفض أي تسوية مع السعودية في قضية خاشقجي
الصحفي السعودي جمال خاشقجي / Others
20 أكتوبر 2018

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، رفضها لأي تسوية مع السعودية في قضية الصحفي جمال خاشقجي، بعد اعترافها بمقتله، معتبرةً أية محاولة لرفع الضغط عن السعودية بمثابة  منحها رخصة لقتل العديد من الصحفيين.

وقال كريستوف دولوار، الأمين العام للمنظمة في تغريدة له عبر تويتر، إنهم يتوقعون استمرار الضغط الدولي الثابت والقوي على السعودية للحصول على الحقيقة الكاملة بشأن قضية مقتل خاشقجي.

وأعلنت السلطات السعودية، فجر السبت، مقتل خاشقجي إثر"شجار" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وذلك بعد 19 يوماً على واقعة اختفائه.

وعلى خلفية ذلك، أعلنت الرياض توقيف 18 شخصاً جميعهم سعوديون، لكنها لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله القنصلية في 2أكتوبر/ تشرين أول الجاري، لإنهاء معاملة رسمية خاصة به.

كما أعفى العاهل السعودي، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بوقت سابق قريب عن خطة من شأنها الدفع بـ"عسيري" المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، كـ"كبش فداء" في قضية مقتل خاشقجي.

وقال المصدر إن مسؤولين كبار في الأمن التركي، خلصوا إلى أن خاشقجي تم اغتياله داخل القنصلية ، بناء على أوامر من أعلى المستويات فيالديوان الملكي.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us