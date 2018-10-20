أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، رفضها لأي تسوية مع السعودية في قضية الصحفي جمال خاشقجي، بعد اعترافها بمقتله، معتبرةً أية محاولة لرفع الضغط عن السعودية بمثابة منحها رخصة لقتل العديد من الصحفيين.

وقال كريستوف دولوار، الأمين العام للمنظمة في تغريدة له عبر تويتر، إنهم يتوقعون استمرار الضغط الدولي الثابت والقوي على السعودية للحصول على الحقيقة الكاملة بشأن قضية مقتل خاشقجي.

وأعلنت السلطات السعودية، فجر السبت، مقتل خاشقجي إثر"شجار" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وذلك بعد 19 يوماً على واقعة اختفائه.

وعلى خلفية ذلك، أعلنت الرياض توقيف 18 شخصاً جميعهم سعوديون، لكنها لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله القنصلية في 2أكتوبر/ تشرين أول الجاري، لإنهاء معاملة رسمية خاصة به.

كما أعفى العاهل السعودي، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بوقت سابق قريب عن خطة من شأنها الدفع بـ"عسيري" المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، كـ"كبش فداء" في قضية مقتل خاشقجي.

وقال المصدر إن مسؤولين كبار في الأمن التركي، خلصوا إلى أن خاشقجي تم اغتياله داخل القنصلية ، بناء على أوامر من أعلى المستويات فيالديوان الملكي.