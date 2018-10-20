أحمد بن حسن محمد عسيري

من مواليد محافظة "محايل عسير".

- مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

- ضابط رفيع في القوات السعودية وعمل متحدثاً باسم قوات التحالف في اليمن ومستشاراً لوزير الدفاع محمد بن سلمان ونائباً لمدير الاستخبارات السعودية.

- حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية، وماجستير في دراسات الدفاع الوطني من فرنسا.

- تدرج في القوات الجوية السعودية وعمل ضابطاً طيار.

- أبرز المناصب التي تدرج فيها هي:

2002 : قائد لطابور العرض العسكري.

2010: مدير لمكتب الأمير خالد بن سلطان آل سعود.

2014: مستشار في مكتب وزير الدفاع.

2015: متحدث باسم القوات المشتركة في عاصفة الحزم.

2016: متحدث باسم قوات “التحالف العسكري الإسلامي” ضد “داعش”.

سعود القحطاني

- مستشار في الديوان الملكي السعودي منذ ديسمبر/كانون أول 2015

- درس القانون في جامعة الملك سعود، ونال ماجستير في جامعة نايف العربية تخصص عدالة جنائية.

- عمل محاضر قانون في كلية الملك فيصل الجوية، ثم مديراً لشؤون الأفراد وشؤون الضباط بالكلية.

- أبرز المناصب التي تدرج فيها هي:

عام 2003: مستشار قانوني في سكرتارية ولي العهد.

عام 2004: مدير لدائرةالإعلام في سكرتارية ولي العهد.

عام 2005 : نائب مدير عام مركز الأرصاد الإعلامي في الديوان الملكي.

عمل مستشاراً بمكتب نائب رئيس الديوان الملكي.

تولى منصب المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي.

تولى منصب مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير.