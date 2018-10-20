سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
خلاصات من TRT عربي: 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 / AP
20 أكتوبر 2018

أهم الأحداث

السعودية تعلن وفاة خاشقجي. والاحتلال الإسرائيلي يكثف قواته على حدود غزة.

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أين توجد جثة خاشقجي؟

- ساسة أمريكيون يشككون بمصداقية السعودية حول مقتل خاشقجي وترمب يرحب بالخطوة. [TRT عربي]

- أعرب البيت الأبيض، عن حزنه الشديد لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ووصف الحادث بـ"المأساوي"، مؤكدًا أنه سيواصل "التحقيقات الدولية"للوصول إلى العدالة معترفاً برواية السعودية. [

TRT عربي

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- السعودية تعلن وفاة جمال خاشقجي إثر شجار داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وتوقف 18 سعودياً مشتبه بضلوعهم بالعملية. [واس]

- وكالة الأنباء السعودية: أمر ملكي بإعفاء أحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني من مناصبهم. [TRT عربي]

- رئيس وحدة الدفاع في ايرباص ديرك هوك يلغي مشاركته في مؤتمر استثمار سعودي المنوي عقده في الفترة ما بين 23-25 أوكتوبر/تشرين أول. [رويترز]

- كشف خطة تشير إلى الدفع بنائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، اللواء أحمد عسيري كـ "كبش فداء" في قضية خاشقجي. [نيويورك تايمز]

- النيابة التركية تستمع لإفادات 15 موظفاً تركياً يعملون في القنصلية السعودية، بينهم سائق القنصل وفريق فني، والمحاسبة والاستعلام. [إن تي في]

- الأجهزة الأمنية التركية تتحفظ على التحديد الدقيق للمناطق التي يجري فيها التفتيش.وتشير أنها تقع في غابات بلغراد ومنطقة بيكنت بإسطنبول إضافة إلى مدينة يلوى المجاورة. [يني شفق]

غزة تتأهب

- 77 فلسطينياً، من بينهم صحفي، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة الكبرى" على الحدود الشرقية لقطاع غزة. [الأناضول]

- جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر قوات كبيرة ودبابات على حدود قطاع غزة، عازماً النية على استخدام القوة لمواجهة مسيرات العودة الكبرى. [الأناضول]

- الحشد الإسرائيلي جاء بقرار من المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر بتصعيد الرد على أي حوادث وصفها بـ"العنيفة" من قطاع غزة و"أعمال العنف"على السياج الأمني الحدودي. [الجزيرة]

- قال المسؤول الأممي في وقتٍ سابق محذراً من اندلاع نزاع جديد "مدمر" في غزة: "إن غزة تنهار. ولا غلو في هذا الكلام. إنها الحقيقة". [وكالة الأنباء الفرنسية]

*قام بتحرير هذه النشرة عبير الكالوتي، صحفية في فريق TRT عربي

مصدر:TRT عربي
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