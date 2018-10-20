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السعودية تعلن وفاة خاشقجي. والاحتلال الإسرائيلي يكثف قواته على حدود غزة.

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أين توجد جثة خاشقجي؟

- ساسة أمريكيون يشككون بمصداقية السعودية حول مقتل خاشقجي وترمب يرحب بالخطوة. [TRT عربي]

- أعرب البيت الأبيض، عن حزنه الشديد لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ووصف الحادث بـ"المأساوي"، مؤكدًا أنه سيواصل "التحقيقات الدولية"للوصول إلى العدالة معترفاً برواية السعودية. [

TRT عربي

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- السعودية تعلن وفاة جمال خاشقجي إثر شجار داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وتوقف 18 سعودياً مشتبه بضلوعهم بالعملية. [واس]

- وكالة الأنباء السعودية: أمر ملكي بإعفاء أحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني من مناصبهم. [TRT عربي]

- رئيس وحدة الدفاع في ايرباص ديرك هوك يلغي مشاركته في مؤتمر استثمار سعودي المنوي عقده في الفترة ما بين 23-25 أوكتوبر/تشرين أول. [رويترز]

- كشف خطة تشير إلى الدفع بنائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، اللواء أحمد عسيري كـ "كبش فداء" في قضية خاشقجي. [نيويورك تايمز]

- النيابة التركية تستمع لإفادات 15 موظفاً تركياً يعملون في القنصلية السعودية، بينهم سائق القنصل وفريق فني، والمحاسبة والاستعلام. [إن تي في]

- الأجهزة الأمنية التركية تتحفظ على التحديد الدقيق للمناطق التي يجري فيها التفتيش.وتشير أنها تقع في غابات بلغراد ومنطقة بيكنت بإسطنبول إضافة إلى مدينة يلوى المجاورة. [يني شفق]

غزة تتأهب

- 77 فلسطينياً، من بينهم صحفي، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة الكبرى" على الحدود الشرقية لقطاع غزة. [الأناضول]

- جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر قوات كبيرة ودبابات على حدود قطاع غزة، عازماً النية على استخدام القوة لمواجهة مسيرات العودة الكبرى. [الأناضول]

- الحشد الإسرائيلي جاء بقرار من المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر بتصعيد الرد على أي حوادث وصفها بـ"العنيفة" من قطاع غزة و"أعمال العنف"على السياج الأمني الحدودي. [الجزيرة]

- قال المسؤول الأممي في وقتٍ سابق محذراً من اندلاع نزاع جديد "مدمر" في غزة: "إن غزة تنهار. ولا غلو في هذا الكلام. إنها الحقيقة". [وكالة الأنباء الفرنسية]

*قام بتحرير هذه النشرة عبير الكالوتي، صحفية في فريق TRT عربي