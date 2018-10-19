استجوبت النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية، يوم الجمعة، موظفين في القنصلية السعودية في إطار تحقيقاتها المتعلقة باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت مصادر قضائية لوكالة الأناضول، إن نيابة إسطنبول استمعت في القصر العدلي بمنطقة "تشاغلايان" لإفادات 15 موظفاً تركياً في القنصلية السعودية، بينهم سائق القنصل وفريق فني وآخرين في قسم المحاسبة والاستعلام.

وأكدت أن أكثر من مدع عام يستجوب موظفي القنصلية السعودية، في التحقيقات التي تجريها نيابة مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة في إسطنبول.

واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية.

وطالبت عدد من الدول والمنظمات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية بإسطنبول، فيما عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في اختفاء خاشقجي.