قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، إنه قتل أكثر من 300 من أعضاء "حماس" في 3 دقائق ونصف، عندما كان وزيراً للدفاع، في هجوم نفذه سلاح الجو الإسرائيلي.

جاءت تصريحات باراك، يوم الجمعة، في تعليقه على أداء الحكومة الإسرائيلية الحالية، واستراتيجيتها في مواجهة قطاع غزة وحركة حماس.

ولم يذكر باراك موعد هذا الهجوم، لكن مصادر طبية فلسطينية قالت في 27 ديسمبر / كانون الأول 2008، إن "225 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال وعناصر شرطة، استشهدوا في قصف إسرائيلي على مجمعات الشرطة الفلسطينية في غزة".

وأضاف باراك: "شاركت في عملية أخرى أسفرت عن مقتل شخص واحد فقط، لكنه كان رئيس أركان حركة حماس في ذلك الوقت".

واعتبر باراك الخلافات الجارية في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، بشأن توجيه ضربة عسكرية لغزة، بأنها "مشاجرات صبيانية"، مشدداً على ضرورة توجيه ضربة لحماس بناء على استراتيجية محددة.

وكان إيهود باراك قد تولى منصب وزير الدفاع الإسرائيلي في الفترة بين 2007 و2013.