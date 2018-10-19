سياسة
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الرئاسة التركية: إسطنبول تستضيف القمة الرباعية حول سوريا في 27 أكتوبر
ترعى تركيا القمة الرباعية التي تشارك فيها مع روسيا وألمانيا وفرنسا، والمقرر عقدها في إسطنبول في السابع والعشرين من الشهر الحالي، لمناقشة الوضع الميداني في سوريا.
الرئاسة التركية: إسطنبول تستضيف القمة الرباعية حول سوريا في 27 أكتوبر
الرئاسة التركية: إسطنبول تستضيف القمة الرباعية حول سوريا في 27 أكتوبر / AA
19 أكتوبر 2018

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، عن انعقاد قمة رباعية لزعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا حول سوريا في إسطنبول، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وسيحضر القمة التي يرعاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمسشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة.

وأوضح كالن أن الزعماء سيبحثون في القمة الوضع الميداني في سوريا، واتفاق إدلب، والعملية السياسية، وكل جوانب الأزمة السورية.

وأضاف كالن: "من المتوقع أن تتم خلال القمة الرباعية مواءمة الجهود المشتركة لإيجاد حل دائم للأزمة في سوريا".

وفي شهر أيلول \ سبتمبر الماضي عقد اجتماع بين وفود من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في إسطنبول، تحضيرا للقمة الرئاسية، والتي أعلن عن نية عقدها منذ منتصف العام الجاري، لبحث المسألة السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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