علّق موقع تويتر ، يوم الخميس، مجموعة من الحسابات المؤيِّدة للسلطات السعودية، والتي استمرت بالتغريد بشكل آلي عن قضية اختفاء الصحفي "جمال خاشقجي" خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب شبكة NBC فقد تم التأكد من أن هذه الحسابات المعلَّقة حسابات آلية وتنشر نفس المحتوى بنفس الترتيب، وأنها تتبع إستراتيجيات معينة حتى تتجنب الكشف عنها، ما جعلها عرضة للتعليق.

وذكر المحلل "بن نيمو" من مختبر الأدلة الجنائية الرقمية التابع للمركز البحثي Atlantic Council لشبكة NBC، أن تلك الحسابات الوهمية تعد جزءاً من إستراتيجية للتأثير على الرأي العام، من خلال دفعها للحديث في القضايا السياسية الشائعة لتوجيه آراء الناس في اتجاه محدد.

وتم رصد حسابات تغرد بوسومات متعددة تشيد بالملك السعودي وولي العهد محمد بن سلمان تغرد على مدار 24 ساعة، في حين لم يتضح من المنشئ لهذه الحسابات الآلية، وأنها كانت جزءاً اكبيرًا من الأحداث الإخبارية الأخيرة.

وتستخدم السعودية وسائل التواصل الاجتماعي على نحو واسع، مع وجود نحو 11 مليون مستخدم سعودي نشط على تويتر في جميع أنحاء البلاد بحسب دراسة مؤسسة Crowd Analyzer