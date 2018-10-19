أهم الأحداثترمب يرجح مقتل خاشقجي ويحذر من عواقب وخيمة، بوتين يتحدث عن اختطاف نحو 700 من قبل "إرهابيين" في سوريا شرقي الفرات، والكنديون يحتفلون بتقنين الماريجوانا.

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من يخلف محمد بن سلمان إذا ما أقر بمسؤوليته عن اختفاء خاشقجي؟

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كيف تعاطت برامج الكوميديا الأميركية الساخرة مع حادثة اختفاء خاشقجي؟

هل سينكشف لغز اختفاء خاشقجي؟

- مسؤولون: المحققون الأتراك جمعوا عينات "كثيرة" من تفتيش القنصلية ويعتزمون فحصها بحثاً عن الحمض النووي لخاشقجي. [رويترز]

- ماكرون يعلن أن فرنسا علقت الزيارات السياسية إلى السعودية⁠ ⁠بالتنسيق مع ألمانيا وبريطانيا وهولندا. [رويترز]

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتوقع ظهور الحقيقة في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي "بحلول نهاية الأسبوع". [وكالة الأنباء الفرنسية]

- الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقول بأنه يعتقد أن جمال خاشقجي قد مات، معرباً عن ثقته بالتقارير الاستخباراتية التي تشير إلى دور سعودي عالي المستوى في اغتيال خاشقجي. [نيويورك تايمز]

- أفاد وزير العدل التركي عبد الحميد غل، الخميس، أن التحقيقات تسير على الوجه المطلوب مؤكداً أن النتائج ستعلن في وقتها. [TRT عربي]

- وزير الخارجية الأميركي بومبيو أخبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اجتماعهما، الثلاثاء، في الرياض أن لديه 72 ساعة فقط لإكمال "تحقيقه" في مقتل خاشقجي. [أكسيوس]

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: لا يمكننا إفساد العلاقات مع السعودية ما لم تكن لدينا حقائق دامغة. [روسيا اليوم]

- رصد تحركات العقيد السابق في الاستخبارات السعودية والمقرب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ماهر عبد العزيز المطرب، والتقارير تشير إلى دوره في اختفاء خاشقجي.

- المزيد من المسؤولين يعلنون مقاطعة المنتدى الاقتصادي المقرر في السعودية الأسبوع المقبل، منهم وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين. [رويترز]

رهائن في شرقي الفرات، وبوتين يعلق- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن "التشكيلات الإرهابية" الناشطة في منطقة شرقي الفرات في سوريا احتجزت عدداً من المواطنين الأميركيين والأوروبيين كرهائن. [TRT عربي]- بوتين: الولايات المتحدة لم تنجز حتى الآن جميع المهمات الضرورية شرقي نهر الفرات داخل سوريا، مما أدى إلى استمرار "أنشطة الإرهابيين" في المنطقة، موضحًا أن 10 أشخاص مهددون بالإعدام يوميًا هناك.

الكنديون يحتفلون بتقنين الماريجوانا

- أقرّت كندا تقنين بيع الماريجوانا واستخدامه في أغراض ترفيهية. [TRT عربي]

- أصبحت كندا ثاني دولة بعد أوروغواي في تقنين حيازة القُنب واستخدامه لأغراض ترفيهية، بعد أن كان مسموحاً به لأغراض طبية فقط منذ عام 2001. [بي بي سي]

- جاء التقنين إيفاء بوعد قطعه رئيس الوزراء، جاستن ترودو، زعيم الحزب الليبرالي الحاكم، خلال حملة عام 2015. [بي بي سي]

- دافع تقنين الماريجوانا هو أن قوانين التجريم لم تعد فعالة، ولإبعاد المخدرات عن القُصّر وحرمان المجرمين من جني الأرباح الطائلة. [بي بي سي]

- احتفل الكنديون باليوم الأول من تقنين الماريجوانا الترفيهية وهم يدخنون في الشوارع ينتظرون في طوابير طويلة خارج 111 متجراً في جميع أنحاء البلاد، ديلي ميل البريطانية تنقل الصور. [ديلي ميل]

*قام بتحرير هذه النشرة عبير الكالوتي، صحفية في فريق TRT عربي