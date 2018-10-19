بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بدمج قنصليتها التي تتعامل مع الفلسطينيين، بالسفارة الرسمية، فيما حولت قناة التواصل مع الفلسطينيين إلى سفارتها في القدس المحتلة.

ونفت مصادر أمريكية مطلعة، أن يكون قرار دمج القنصلية بالسفارة له علاقة بقرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وتدعي الإدارة الأمريكية أن الهدف من دمج القنصلية بالسفارة هو زيادة التأثير والكفاءة الأمريكية، وحتى يكون هناك هدف دبلوماسي أمريكي واحد، مشيرة أن الدمج لا يعتبر تغيرا بالسياسة الأمريكية تجاه القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأن القرار داخلي إداري فقط.

من جانبه، وصف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القرار بأنه "أحادي ولا مسؤول".

واعتبر عريقات في بيان له، أن القرار يأتي في إطار استكمال حلقات مشروع فرض "إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية.

وأضاف: "لا علاقة للقرار بادعاءات الفاعلية التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي، بل بكل ما يمكن فعله لنيل رضا الفريق الأمريكي الذي يستند إلى الرواية اليمينية الإسرائيلية المتطرفة".

وتابع:"دولة فلسطين ستقوم بواجباتها تجاه قضية شعبها وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة رداً على هذه الخطوة الخطيرة كما فعلت دائماً".

وتعتبر القنصلية الأمريكية في القدس، قناة التواصل مع الفلسطينيين بخصوص المعاملات الرسمية الأمريكية. وسبق أن نقلت الولايات المتحدة سفارتها رسميًا من مدينة تل أبيب إلى القدس، في مايو/ أيار الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في 6 ديسمبر/كانون أول 2017، القدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا إسلاميًا وعربيًا ودوليًا.