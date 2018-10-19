قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "يبدو من المؤكد" أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد مات، في إشارة لتغير الموقف الأميركي منذ اختفاء خاشقجي مطلع أكتوبر، محذرا من عواقب وخيمة.

وقال ترمب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية، يوم الخميس، رداً على سؤال عما إذا كان خاشقجي قد مات، "يبدو هذا من المؤكد بالنسبة لي"، وأضاف "هذا محزن جدا".

وأضاف رداً عل ىسؤال حول العواقب إذا تم ربط مسؤولين سعوديين باختفاء خاشقجي: "حسناً، يتعينأن تكون بالغة الشدة. أعني، هذا شيء سيئ، لكن سنرى ما سيحدث".

وأفاد ترامب لصحيفة نيويورك تايمز بأنه واثق في التقارير الاستخبارية التي تشير إلى دور سعودي عالي المستوى في اغتيال خاشقجي.

وطالب أكثر من 40 عضواً في مجلس النواب الأميركي، ترامب بفرض "عقوبات صارمة وشاملة" على السعودية في حال ثبت تورطها بحادثة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في رسالة بعث بها النواب الأمريكيون إلى ترامب، ونشرها العضو في مجلس النواب لويددوجيت على موقعه الرسمي، ووقعها أكثر من 40 مشرّعاً.

وبدأ النواب رسالتهم بالقول: "الدلائل القوية تشير إلى إعطاء حكام المملكة العربية السعودية أوامر بقتل جمال خاشقجي وتقطيع جسده".

كما دعا الموقعون على الرسالة الولايات المتحدة إلى تعليق انخراطها في دعم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ضد جماعة الحوثيين، وقالوا إن الحرب في هذا البلد "أسفرت عن مقتل عدد لا حصر له من النساء والأطفال العزل".

واختفت آثار الصحفي السعودي في الثاني من أكتوبر/تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.