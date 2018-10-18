سياسة
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بومبيو: واشنطن منحت الرياض بضعة أيام لتوضيح مسألة خاشقجي
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده منحت السعودية بضعة أيام لتوضيح مصير الصحفي جمال خاشقجي. وشدد على أن أنقرة والرياض تعهدا بالكشف عن التحقيقات في أسرع وقت.
بومبيو: واشنطن منحت الرياض بضعة أيام لتوضيح مسألة خاشقجي
بومبيو: واشنطن منحت الرياض بضعة أيام لتوضيح مسألة خاشقجي / Reuters
18 أكتوبر 2018

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، أنه أبلغ الرئيس دونالد ترمب بضرورة منح السعودية بضعة أيام أخرى من أجل التحقيق قبل الخروج برد أميركي على قضية جمال خاشقجي. 

وأكد بومبيو نه أوضح للسعوديين والأتراك أن الولايات المتحدة تأخذ قضية اختفاء خاشقجي بجدية شديدة.

وقال بومبيو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد له أنه سيطلع السعوديين على نتائج التحقيق.  

وأشار إلى ضرورة تذكر علاقات الولايات المتحدة الاستراتيجية الطويلة مع السعودية، مشدداُ على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قدم تعهداً شخصياً لترمب للكشف عن مصير خاشقجي.

وأطلع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس الأميركي على زيارته للسعودية وتركيا، التي تواصل فيها مع قادة البلدين من أجل الكشف عن مصير خاشقجي. 

وكان ترمب قد طالب في مرات عديدة السلطات السعودية بالكشف عن مصير الصحفي السعودي، مبدياً القضية إهتماماً كبيراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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