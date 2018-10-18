أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، أنه أبلغ الرئيس دونالد ترمب بضرورة منح السعودية بضعة أيام أخرى من أجل التحقيق قبل الخروج برد أميركي على قضية جمال خاشقجي.

وأكد بومبيو نه أوضح للسعوديين والأتراك أن الولايات المتحدة تأخذ قضية اختفاء خاشقجي بجدية شديدة.

وقال بومبيو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد له أنه سيطلع السعوديين على نتائج التحقيق.

وأشار إلى ضرورة تذكر علاقات الولايات المتحدة الاستراتيجية الطويلة مع السعودية، مشدداُ على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قدم تعهداً شخصياً لترمب للكشف عن مصير خاشقجي.

وأطلع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس الأميركي على زيارته للسعودية وتركيا، التي تواصل فيها مع قادة البلدين من أجل الكشف عن مصير خاشقجي.

وكان ترمب قد طالب في مرات عديدة السلطات السعودية بالكشف عن مصير الصحفي السعودي، مبدياً القضية إهتماماً كبيراً.